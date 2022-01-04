"Астанавітєсь": президент Казахстану закликає народ "не піддаватися на провокації"

"Астанавітєсь": президент Казахстану закликає народ "не піддаватися на провокації"

Тим часом у найбільшому місті країни Алмати на центральній площі почалися масштабні зіткнення протестувальників із силовиками.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав учасників протестів "не наслідувати заклики деструктивних осіб" і не піддаватися на провокації.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Знову звертаюся до вас (з проханням — Ред.) проявити розсудливість і не піддаватися на провокації зсередини та ззовні", — заявив президент Казахстану.

Токаєв вважає, що "заклики атакувати службові приміщення цивільних та військових відомств є незаконними". Президент попередив, що за це "може бути покарання".

"Влада не впаде, але нам потрібен не конфлікт, а взаємна довіра та діалог", — підсумував він.

Тим часом у найбільшому місті країни Алмати на центральній площі зібралося близько 1000 людей. Мітингувальники громлять поліцейські машини. У відповідь поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ. Протестувальники нібито побили одного співробітника поліції, пише "Sputnik Казахстан".

У Мережі з'явилися відео зіткнень в Алмати.

На записах видно, що проти демонстрантів застосовують світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Весь центр Алмати — в диму, але протестувальники поки що не розходяться.

Нагадаємо, що у Казахстані третій день продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Детальніше – у матеріалі ТСН.ua.

Також стало відомо, що на тлі проведення масових протестів у Казахстані було відключено мобільний інтернет.