Повні 2022: дати, назви і що потрібно робити

Повні 2022: дати, назви і що потрібно робити

Місяць завжди приваблював людей до себе своєю загадковістю та містичною енергією.

Місяць, особливо повня, відіграють значну роль у житті людей. У давнину вважали ці моменти найкращими для здійснення різних магічних ритуалів та обрядів. Зараз багато хто пов'язує з повним місяцем посилення психічних розладів, а також зростання насильства та злочинності.

Повня: що це

Повня — фаза Місяця, при якій різниця екліптичних довгот Сонця і Місяця дорівнює 180 градусів. В астрономії момент повні розраховується з дуже високою точністю. У побуті повним місяцем називають зазвичай період кількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повної.

Повня в культурі

Залежно від культури та народних вірувань у деяких країнах є традиція давати власні імена повним місяцям. Наприклад, такі традиції є в американських індіанців та європейських фермерів, які переселилися до США та перейняли такий звичай.

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Вони створили кілька власних імен для назв повного місяця. Нині ці назви повні активно використовуються в езотеричних віруваннях.

Січень 2022: Місяць вовка

Також цю повню називають Місяцем тиші, Місяцем снігу, Місяцем холоду, Місяцем цнотливості, Місяцем зими. Езотерики вважають, що в цю повню необхідний економити енергію, вимагає займатися лише своїми особистими проблемами. У січні 2022 року Місяць вовка зійде 18 січня.

Лютий 2022: Місяць льоду

Інші назви цієї повні: Місяць бур, Місяць спадання, Місяць голоду, жорстокий Місяць, червоний Місяць очищення, Місяць прискорення, Місяць великої зими. Фахівці вважають, що у цей період потрібно полюбити себе, визнати свої минулі помилки, пробачити себе та намітити плани. У лютому Місяць льоду відбудеться 16 лютого.

Березень 2022: Місяць бур

Інші назви: Місяць зерна, Місяць вітрів, Місяць плуга, Місяць черв'яка, Місяць оновлення, Місяць соку, Місяць ворона, Місяць снігової сліпоти. У цей місяць енергія виривається на поверхню, йде зростання, процвітання, дослідження. Зверніть увагу на початок нових проєктів, крах ілюзій та прагнення до істини. У березні 2022 року Місяць черв'яків буде 18 березня.

Квітень 2022: Місяць зростання

У календарях різних народів квітень має нові назви: Місяць зайця, Місяць посіву, Місяць сіяча, Місяць нирок на деревах, рожевий Місяць, Місяць зеленої трави. Енергія цієї повні — енергія творення, це повернення до врівноваженої поведінки. Це — зміна, впевненість у собі, надія лише з сили, вміння скористатися можливостями, боротьба з егоїзмом, запальністю і емоційними сплесками. Рожевий повний місяць цього місяця буде 16 квітня.

Травень 202: Місяць зайця

Інші названі цього місяця: веселий Місяць, світлий Місяць, Місяць повернення жаб, Місяць потрійного надою, Місяць насолоди, Місяць посівів, Місяць, коли поні ставлять у стійло. Езотерики відзначають, що в цей місяць потрібно звернути увагу на повноцінну енергію, відтворення, інтуїцію. Квіткову повню слід очікувати 16 травня.

Червень 2022: Місяць лугу

Інші назви в різних календарях народ планети: Місяць коней, Місяць коханців, Місяць сильного Сонця, Місяць меду, Місяць полуниці, Місяць троянди. Говориться про повноцінну, але спокійну енергію, яка захищає, зміцнює і запобігає. Це час зміни подій, прийняття рішень, прийняття на себе відповідальності за те, що відбувається, боротьби з власною непослідовністю, зміцнення характеру та можливості отримувати винагороду за його позитивні риси. 14 червня зійде полунична повня.

Липень 2022: Місяць сіна

Інші назви: Місяць претензій, Місяць крові (через комарів — ред.), Місяць благословення, Місяць луга, Місяць оранки, Місяць самця, Місяць грому. Астрологи повідомляють про розслаблену енергію. Це гарний час робота зі снами, для передбачення майбутнього, медитація над цілями та планами, особливо духовними. 13 липня чекайте повню грози.

Серпень 2022: Місяць кукурудзи

Інші назви в різних календарях: Місяць ячменю, Місяць суперечок, Місяць рослинності, Місяць урожаю, Місяць, коли чорніють вишні. Енергія в цей період спрямована на збирання врожаю. Зверніть увагу на здоров'я та дружбу. 12 серпня буде повню зерна.

Вересень 2022: Місяць вина

Інші назви: Місяць вина, Місяць осетра, Місяць, коли олень б'є копитом. У цей повний місяць відпочиньте після праць; врівноважте внутрішнє світло та пітьму. Зберіться, позбавтеся фізичного, розумового, емоційного та духовного сміття. 10 вересня чекайте повню урожаю.

Жовтень 2022: Місяць урожаю

Інші назви: Місяць опадання листя, Місяць наближення зими, Місяць збору винограду, Місяць десяти застуд, Місяць зміни погоди. У цю повню дайте всьому йти своєю чергою; це час внутрішнього очищення, справедливості, врівноваженості та гармонії. 9 жовтня буде повня мисливця.

Листопад 2022: Місяць урожаю

Інші назви цього повня: темний Місяць, туманний Місяць, жалобний Місяць, Місяць жертвопринесень, Місяць врожаю, божевільний Місяць, Місяць бур, Місяць, коли олень втрачає свої роги, місяць мертвих, Місяць Предків, мисливський Місяць. Езотерики кажуть, що у цей період треба звільнитися від старих негативних спогадів та емоцій. 8 листопада чекайте повню бобра.

Грудень 2022: Місяць холоду

Інші назви: Місяць дуба, Вовчий Місяць, Місяць довгих ночей, Місяць перед святками, Зимовий Місяць, священний Місяць, великий зимовий Місяць, Місяць дерев, що плескають. Енергія цього періоду: переродження, пошук духовних шляхів, потрібно протягнути руку допомоги друзям та сім'ї, самотнім і нужденним. 8 грудня — повня холоду.

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