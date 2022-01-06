РФ готовит свои войска к отправке в Казахстан — росСМИ

РФ готовит свои войска к отправке в Казахстан — росСМИ

По информации СМИ, в Казахстан могут отправить бригаду, которая сейчас находится возле границ Украины.

Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом введут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Казахстан могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область).

Позже в соцсетях появилась информация, что Россия отправляет в Казахстан военных из 45 полка ВДВ, 98 дивизии ВДВ и войска Центра специального названчения РФ "Сенеж". Также войска якобы готовит и Беларусь.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился за военной поддержкой к странам ОДКБ.

В свою очередь ОДКБ во главе с Россией приняла решение о направлении в Казахстан коллективных миротворческих сил.

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