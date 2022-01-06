РФ готується відправити свої війська до Казахстану — росЗМІ

РФ готується відправити свої війська до Казахстану — росЗМІ

За інформацією ЗМІ, до Казахстану можуть відправити бригаду, яка зараз перебуває біля кордонів України.

Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Авіаполк на військовому аеродромі під Оренбургом введуть у бойову готовність. Звідти ж до Казахстану збираються відправити спецборт", — йдеться у повідомленні.

Крім того, до Казахстану можуть перекинути 11-у окрему гвардійську інженерну бригаду, яка зараз перебуває в місті Каменськ-Шахтинський (Ростовська область).

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за військовою підтримкою до країн ОДКБ.

Своєю чергою, ОДКБ на чолі з Росією ухвалила рішення про направлення в Казахстан колективних миротворчих сил.

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