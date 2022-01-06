У Казахстані масово недоступні сайти ЗМІ

Перегляд новинних сайтів місцевих ЗМІ наразі неможливий.
Сайти ЗМІ Казахстану станом на 06:30 за місцевим часом четверга, 6 січня, залишаються недоступними з-за кордону.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Так, наразі переглянути сайти новинних медіа Khabar 24, NUR.KZ, Tengrinews.kz тощо неможливо. Telegram-канали відповідних засобів масової інформації також "мовчать" вже декілька годин.
Як пише "Интерфакс", у столиці Казахстану Нур-Султані та місті республіканського значення Алмати у ніч проти четверга знову вимкнули Мережу, а телефонний зв'язок працює з перебоями.
Казахстанці, які перебувають за кордоном, розповідають, що не можуть зв'язатися зі своїми рідними в Нур-Султані та Алмати через телефонний зв'язок і онлайн-месенджери.
За словами жителів країни, низка місцевих телеканалів також припинила своє мовлення на території Казахстану.
Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.
У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.
Що зараз відбувається у Казахстані - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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