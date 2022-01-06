В ОБСЄ відреагували на заворушення в Казахстані

В ОБСЄ відреагували на заворушення в Казахстані

Голова організації застерігає від насильства.

Голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав до припинення насильства у Казахстані.

Така заява з'явилася на офіційному сайті ОБСЄ.

Рау виступив за мирне відновлення правопорядку та забезпечення громадянських свобод.

"Уважно стежу за останніми подіями в Казахстані. Я твердо переконаний, що насильство ніколи не є належною відповіддю для послаблення такої напруженості. Саме тому я закликаю до мирного повернення до порядку та поваги до демократичних процесів. Права та свободи, включаючи свободу зібрань та вираження поглядів, мають бути захищені", - заявив чинний голова ОБСЄ.

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Він додав, що деескалація ситуації та залучення всіх сторін до діалогу "є найважливішими інструментами забезпечення стабільності в країні" та висловив готовність допомогти Казахстану на шляху до політичних реформ.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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