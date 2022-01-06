В Україні дозволили бустерну вакцинацію проти COVID-19: як записатися на щеплення

В Україні дозволили бустерну вакцинацію проти COVID-19: як записатися на щеплення

Зробити бустерне щеплення можуть українці, які старші 18 років.

На бустерну вакцинацію проти COVID-19 всі дорослі українці, які вже отримали два щеплення, можуть записатися онлайн. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення.

Про це повідомляється на офіційному каналі медичної інформаційної системи Helsi.

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"Від моменту другої має пройти щонайменше 6 місяців. Бустерна доза "додасть" до сертифікату про вакцинацію 270 днів", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися, скільки часу минуло від останньої вакцинації проти коронавірусу, можна на порталі Helsi в розділі "Мої вакцинації". Для бустерної дози МОЗ рекомендує Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Записатись на щеплення можна за посиланням. Для цього треба на сайті helsi.me обрати місто та пункт вакцинації. Після цього слід обрати зручний день та час. Для підтвердження запису Вам надійде повідомлення або Helsi або, SMS.

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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