В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення: деталі

Перевагою для бустерного щеплення буде Moderna або Pfizer.

В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Ляшко пояснив, що бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

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"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - уточнив очільник МОЗ.

За його словами, перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Віктор Ляшко уточнив, що бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19.

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"За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами. Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини проти COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової", - написав міністр охорони здоров'я.

Зауважується, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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