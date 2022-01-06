У США офіційно схвалили третє COVID-щеплення для підлітків від 12 до 15 років

У США офіційно схвалили третє COVID-щеплення для підлітків від 12 до 15 років

Головним питанням безпеки препарату для підлітків був рідкісний побічний ефект - міокардит.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) увечері в середу, 5 січня, схвалили щеплення підлітків від 12 до 15 років третьою дозою вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що перші щеплення пацієнтам вказаної вікової групи, які пройшли первинний курс вакцинації проти коронавірусу щонайменше п'ять місяців тому, почнуть робити вже від ранку четверга.

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"Дуже важливо, щоб ми захищали наших дітей та підлітків від інфекції COVID-19 та ускладнень тяжкого захворювання, - заявила директорка CDC Рошель Валенські. - Ця бустерна доза забезпечить оптимальний захист від COVID-19 та варіанта "Омікрон".

Загалом у США два щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer отримали близько 13,5 мільйонів дітей від 12 до 17 років (трохи більше половини вказаної вікової групи).

У виданні зауважують, що головним питанням безпеки препарату для підлітків був рідкісний побічний ефект - міокардит (тип запалення серця, який спостерігався в основному у молодих чоловіків та хлопчиків-підлітків, які отримували вакцини Pfizer або Moderna).

Переважна більшість випадків були легкими – значно легшими, ніж запалення серця, яке може викликати COVID-19.

Цього тижня очільник американського Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) Пітер Маркс підкреслив, що вказаний побічний ефект виникає приблизно в 1 з 10 тисяч чоловіків і підлітків.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.