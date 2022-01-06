У Бразилії офіційно схвалили COVID-вакцинацію дітей від 5 до 11 років

У Бразилії офіційно схвалили COVID-вакцинацію дітей від 5 до 11 років

Раніше бразильський президент Жаїр Болсонару заявляв, що не вакцинуватиме свою 11-річну доньку від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров'я Бразилії в середу, 5 січня, схвалили вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 до 11 років.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що відповідне рішення в бразильському МОЗ ухвалили через три тижні після того, як національний незалежний регулятор лікарських засобів Anvisa оголосив дитячу дозу Pfizer-BioNTech безпечною та ефективною.

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"Усім батькам, які хочуть вакцинувати своїх дітей, Міністерство охорони здоров'я гарантує дози вакцини", - наголосив міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога.

Водночас президент Бразилії Жаїр Болсонару, який виступає проти щеплення від коронавірусу, раніше заявляв, що не вакцинуватиме свою 11-річну дочку Лору. Він також наполягав на оприлюдненні імен осіб, відповідальних за рішення Anvisa.

5 січня в Бразилії зареєстрували 18759 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від 5 жовтня. Середній показник захворюваності за сім днів також зріс до 9876 проти 5033, про які повідомлялося у минулий вівторок.

За словами епідеміологині з Федерального університету Еспіріту-Санто Етель Масіель, в Бразилії спостерігатимуть "зростання варіанта "Омікрон", як і в інших країнах". "Різдвяні та новорічні канікули, а також варіант "Омікрон" зробили значний внесок (в епідеміологічну ситуацію. - Ред.)", – пояснила вона.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.