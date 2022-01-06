В Украине всем вакцинированным разрешили делать бустерные COVID-прививки: детали

Преимуществом для бустерной прививки будет Moderna или Pfizer.

В Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Ляшко объяснил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

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"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", — уточнил глава Минздрава.

По его словам, преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Виктор Ляшко уточнил, что желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки против COVID-19.

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"В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам. Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины против COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной", — написал министр здравоохранения.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

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