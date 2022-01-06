Эксперты назвали самый популярный электромобиль на Родине "зеленых" машин

Tesla Model 3 занимает самую большую долю на автомобильном рынке Норвегии.

Норвегия планирует стать первым государством, где откажутся от автомобилей с традиционными двигателями. Именно поэтому 65% проданных автомобилей в 2021 году – электромобили.

Самый популярный электрокар среди жителей Норвегии – Tesla Model 3. Об этом сообщает издание Reuters.

В Норвегии живет 5.4 миллиона человек, и именно эта страна имеет самую высокую долю электрификации во всем мире. Местные власти, для того чтобы мотивировать своих людей покупать автомобили с нулевыми выбросами, освободили электрокары от налогов, которые собирают с владельцев традиционных авто. Считается, что налоговая квота поможет увеличить количество продаж электромобилей до 80%.

Продажи автомобилей в 2021 году выросли на 25% до рекордных – 176 276 авто, среди них более половины имеют электрические двигатели. Эта доля выросла с 54%, которые были в 2020 году.

Несмотря на то, что сама Норвегия не так уж и велика, но именно там большинство компаний, выпускающих электрокары пытаются закрепиться на рынке. Такие серьезные игроки, как китайская Nio и дочерняя компания Volvo – Polestar, возлагают на Норвегию большие надежды.

В 2021 году именно Tesla занимала 11.6% от общего рынка, что сделало ее брендом номер один в Норвегии. Компании Илона Маска даже удалось опередить предыдущего лидера – Volkswagen, ранее занимавшего 9.6%.

Конечно, руководство страны надеется, что они смогут в текущем году поднять показатель электрокаров до 80%, но автомобильный кризис и проблемы с поставками новых автомобилей могут затормозить этот процесс.

Напомним, что британцы назвали лучшие электромобили на рынке в 2022 году.