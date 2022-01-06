Драники: классический рецепт

Вкусное блюдо к любому столу.
Это одно из самых любимых блюд многих, но не все знают, как драники быстро и вкусно приготовить. Поэтому мы сегодня делимся этим замечательным рецептом, по которому оладьи из картофеля получаются нежными и золотистыми.
Ингредиенты:
- картофель - 1 кг
- яйца - 3 шт.
- лук - 3 шт.
- мука - 2 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика
- растительное масло для жарки
- черный молотый перец
- соль
Приготовление:
Картофель хорошо помойте, почистите и натрите на мелкой терке. Также почистите лук и тоже натрите. Трите лук и картофель по очереди - это лайфхак не даст картофелю потемнеть. Натертые овощи образуют много сока, поэтому либо откиньте их на сито, чтобы сок немного стек, либо отожмите руками.
Добавьте к картофелю и луку выжатый в чеснокодавке чеснок. Можно этот шаг пропустить, если не любите его.
Добавьте в смесь яйца, муку и специи. Хорошо все перемешайте.
Разогрейте сковороду, налейте на нее растительное масло, уменьшите огонь и начинайте выкладывать драники. Для этого просто наберите ложкой картофельную смесь и выкладывайте на сковороду, формируя круглую оладью. Когда они станут золотистого цвета, переверните. Пожарьте так остальную картофельную смесь.
Подавать драники лучше теплыми и со сметаной.
Приятного аппетита!
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