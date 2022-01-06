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Драники: классический рецепт

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Драники: классический рецепт

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Вкусное блюдо к любому столу.

Это одно из самых любимых блюд многих, но не все знают, как драники быстро и вкусно приготовить. Поэтому мы сегодня делимся этим замечательным рецептом, по которому оладьи из картофеля получаются нежными и золотистыми.

Ингредиенты:

  • картофель - 1 кг
  • яйца - 3 шт.
  • лук - 3 шт.
  • мука - 2 ст. л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • растительное масло для жарки
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, почистите и натрите на мелкой терке. Также почистите лук и тоже натрите. Трите лук и картофель по очереди - это лайфхак не даст картофелю потемнеть. Натертые овощи образуют много сока, поэтому либо откиньте их на сито, чтобы сок немного стек, либо отожмите руками.

Добавьте к картофелю и луку выжатый в чеснокодавке чеснок. Можно этот шаг пропустить, если не любите его.

Добавьте в смесь яйца, муку и специи. Хорошо все перемешайте.

Разогрейте сковороду, налейте на нее растительное масло, уменьшите огонь и начинайте выкладывать  драники. Для этого просто наберите ложкой картофельную смесь и выкладывайте на сковороду, формируя круглую оладью. Когда они станут золотистого цвета, переверните. Пожарьте так остальную картофельную смесь.

Подавать драники лучше теплыми и со сметаной.

Приятного аппетита!

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