Драники: классический рецепт

Вкусное блюдо к любому столу.

Это одно из самых любимых блюд многих, но не все знают, как драники быстро и вкусно приготовить. Поэтому мы сегодня делимся этим замечательным рецептом, по которому оладьи из картофеля получаются нежными и золотистыми.

Ингредиенты:

картофель - 1 кг

яйца - 3 шт.

лук - 3 шт.

мука - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

растительное масло для жарки

черный молотый перец

соль

Приготовление:

Картофель хорошо помойте, почистите и натрите на мелкой терке. Также почистите лук и тоже натрите. Трите лук и картофель по очереди - это лайфхак не даст картофелю потемнеть. Натертые овощи образуют много сока, поэтому либо откиньте их на сито, чтобы сок немного стек, либо отожмите руками.

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Добавьте к картофелю и луку выжатый в чеснокодавке чеснок. Можно этот шаг пропустить, если не любите его.

Добавьте в смесь яйца, муку и специи. Хорошо все перемешайте.

Разогрейте сковороду, налейте на нее растительное масло, уменьшите огонь и начинайте выкладывать драники. Для этого просто наберите ложкой картофельную смесь и выкладывайте на сковороду, формируя круглую оладью. Когда они станут золотистого цвета, переверните. Пожарьте так остальную картофельную смесь.

Подавать драники лучше теплыми и со сметаной.

Приятного аппетита!

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