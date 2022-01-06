Деруни: класичний рецепт

Смачна страва до будь-якого столу.

Це одна із найулюбленіших страв багатьох, але не всі знають, як деруни швидко та смачно приготувати. Тому ми сьогодні ділимося цим чудовим рецептом, за яким оладки із картоплі виходять ніжними та золотистими.

Інгредієнти:

картопля - 1 кг

яйця - 3 шт.

цибуля - 3 шт.

борошно - 2 ст. ложки

часник - 2 зубчики

олія для смаження

чорний мелений перець

сіль

Приготування:

Картоплю добре помийте, почистіть і натріть на дрібній тертушці. Також почистіть цибулю і теж натріть. Тріть цибулю і картоплю по черзі - цей лайфхак не дасть картоплі завчасно потемніти. Натерті овочі утворять багато соку, тому або відкиньте їх на сито, щоб сік трохи стік, або відтисніть руками.

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Додайте до картоплі і цибулі вичавлений через часниковидавлювач часник. Можна цей крок пропустити, якщо не любите його.

Додайте у суміш яйця, борошно і спеції. Добре все перемішайте.

Розігрійте пательню, налийте на неї олію, зменшіть вогонь і починайте викладати ваші деруни. Для цього набирайте ложкою картопляну суміш і викладайте на пательню, формуючи круглу оладку. Коли вони стануть золотистого кольору, переверніть. Посмажте так решту картопляної суміші.

Подавати деруни найкраще теплими і зі сметаною.

Смачного!

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