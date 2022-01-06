Таджикистан перебросит своих военных в Казахстан, чтобы "устранить" протесты

Таджикистан присоединился к странам ОДКБ, отправляющим войска в Казахстан.
В Таджикистане подтвердили, что 200 их военных готовы отправиться в Казахстан вместе с другими солдатами из стран ОДКБ – России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.
Об этом сообщает "Sputnik.Таджикистан" со ссылкой на МИД страны.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о готовности страны выполнить обязательства в рамках ОДКБ для устранения угрозы в Казахстане.
"Следуя союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, таджикские военные будут участвовать в "Коллективной миротворческой операции" по оказанию помощи Казахстану с целью устранения возникшей угрозы", — заявили в МИД Таджикистана.
В МИД также заявили, что их тревожит, что протесты привели к появлению "незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника". И добавили, что с беспокойством следят за развитием событий "в братском Казахстане".
Напомним, в Казахстане с начала января продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.