Лукашенко отправил своих военных в Казахстан утихомирить протесты

Конкретный состав подразделений в ОДКБ не комментируется.
В составе военных от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вылетевших в охваченный протестами Казахстан, находятся и белорусские армейцы.
Эту информацию подтвердили государственному белорусскому агентству БЕЛТА в ОДКБ.
В то же время, конкретный состав подразделений ОДКБ не комментируют. Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщал, что в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации ситуации направлены "Коллективные миротворческие силы" Организации Договора о коллективной безопасности.
"В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана. Основными задачами "Коллективных миротворческих сил" ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращение ее в правовое поле", - сказал спикер.
По его словам, в настоящее время самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляется опрокидывание на территорию Казахстана российской части военных.
"Передовые подразделения по его составу уже приступили к выполнению поставленных задач", — добавил Зайнетдинов.
Напомним, в Казахстане с начала января продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.
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