"Дженоа" оформила для Шевченко переход юного норвежца

Игрок пополнил состав на правах аренды.

Итальянская " Дженоа ", которую тренирует Андрей Шевченко, оформила еще один зимний трансфер.

Как сообщает официальный сайт "грифонов", команду пополнил 22-летний защитник — Лео Эстигор.

Отмечается, что юный норвежец будет выступать за "Дженоа" на правах аренды, рассчитанной на полгода. Его контракт принадлежит английскому "Брайтону". Он будет выступать за коллектив Шевченко под 55-м номером.

Эстигор выступает за "чаек" с лета 2018 года после перехода из "Мольде" за 110 тысяч евро. В текущем сезоне Лео провел в аренде в составе "Сток Сити", за который сыграл 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с "Брайтоном" рассчитан до лета 2022 года. Примерная стоимость Эстигора составляет 3 миллиона евро. Эстигор выступал за сборные Норвегии всех возрастов, начиная с U-16. В составе национальной команды пока не играл;

Сейчас "Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. После 19 туров в активе подопечных Шевченко 11 баллов;

Свой следующий поединок "грифоны" проведут 6 января, когда в рамках 20 тура внутреннего первенства померятся силами на выезде с "Сассуоло".

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