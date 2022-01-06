"Дженоа" оформила для Шевченко переход юного норвежца

Игрок пополнил состав на правах аренды.
Итальянская "Дженоа", которую тренирует Андрей Шевченко, оформила еще один зимний трансфер.
Как сообщает официальный сайт "грифонов", команду пополнил 22-летний защитник — Лео Эстигор.
Отмечается, что юный норвежец будет выступать за "Дженоа" на правах аренды, рассчитанной на полгода. Его контракт принадлежит английскому "Брайтону". Он будет выступать за коллектив Шевченко под 55-м номером.
Эстигор выступает за "чаек" с лета 2018 года после перехода из "Мольде" за 110 тысяч евро. В текущем сезоне Лео провел в аренде в составе "Сток Сити", за который сыграл 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
- Контракт футболиста с "Брайтоном" рассчитан до лета 2022 года. Примерная стоимость Эстигора составляет 3 миллиона евро. Эстигор выступал за сборные Норвегии всех возрастов, начиная с U-16. В составе национальной команды пока не играл;
- Сейчас "Дженоа" занимает 18 место в турнирной таблице Серии А. После 19 туров в активе подопечных Шевченко 11 баллов;
- Свой следующий поединок "грифоны" проведут 6 января, когда в рамках 20 тура внутреннего первенства померятся силами на выезде с "Сассуоло".
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