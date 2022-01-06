"Дженоа" оформила для Шевченка перехід юного норвежця

Гравець поповнив склад на правах оренди.

Італійська " Дженоа ", яку тренує Андрій Шевченко, оформила ще один зимовий трансфер.

Як повідомляє офіційний сайт "грифонів", команду поповнив 22-річний захисник - Лео Естігор.

Зазначається, що юний норвежець виступатиме за "Дженоа" на правах оренди, яка розрахована на пів року. Його ж контракт належить англійському "Брайтону". Він виступатиме за колектив Шевченка під 55-м номером.

Естігор виступає за "чайок" від літа 2018 після переходу з "Мольде" за 110 тисяч євро. У поточному сезоні Лео провів в оренді у складі "Сток Сіті", за який зіграв 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт футболіста з "Брайтоном" розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість Естігора становить 3 мільйона євро. Естігор виступав за збірні Норвегії різного віку, починаючи з U-16. У складі національної команди поки не грав;

Наразі "Дженоа" посідає 18 сходинку в турніррній таблиці Серії А. Після 19 турів в активі підопічних Шевченка 11 балів;

Свій наступний поєдинок "грифони" проведуть 6-го січня, коли в рамках 20-го туру внутрішньої першості поміряються силами на виїзді з "Сассуоло".

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