В Актау заявили про припинення мирних протестів, скріншот з відео / Mash

В казахському Актау заявили про завершення мирного мітингу

Выдповідне рішення увалили місцеві на зборах.

В казахському місті Актау протестувальники заявили про завершення мирного мітингу.

На відео, яке оприлюднилив російські ЗМІ, видно, як місцеві мешканці зібрались на так зване віче, де і ухвалили відповідне рішення під звуки свисту і вигуки.

Жителі Актау заявили про завершення мирного мітингу, снкріншот з відео / Mash

Нагадаємо, у середу, 5 січня, в Актау силовики перейшли на сторону протестувальників. Цього ж дня місцеві мешканці захопили вантажівку з військовими. Цивільні зігнали бійців з кузова автомобіля на землю, поставили на коліна і нібито взяли у полон.

Як відомо, декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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