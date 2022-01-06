В казахском Актау заявили о завершении мирного митинга

В Актау заявили о прекращении мирных протестов, скриншот с видео

Такое решение приняли местны жители на зборах.

В казахском городе Актау протестующие заявили о завершении мирного митинга.

На видео, обнародованном российскими СМИ, видно, как местные жители собрались на так называемое вече, где и приняли соответствующее решение под звуки свиста и возгласы.

Жители Актау заявили о завершении мирного митинга, скриншот с видео/Mash

Напомним, в среду, 5 января, в Актау силовики перешли на сторону протестующих. В этот же день местные жители захватили грузовик с военными. Гражданские согнали бойцов с кузова автомобиля на землю, поставили на колени и якобы пленили.

Как известно, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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