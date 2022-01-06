Якщо 29 листопада йде дощ, значить і зима буде теплою, м’якою / Pexels

Синоптикиня розповіла, скільки ще триватиме "зимова весна" в Україні

Синоптикиня розповіла, скільки ще триватиме "зимова весна" в Україні

На зміну теплу прийдуть морози.

"Зимова весна", яка останніми днями панує майже на всій території України, незабаром закінчиться. На зміну теплу прийдуть морози.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає obozrevatel.com.

За словами фахівчині, на Різдво таки вдарять морози, хоча і невеликі.

Наразі ж, зауважує синоптикиня, потепління повітря зумовлено приходом на територію нашої країни теплих повітряних мас з Атлантики.

Наталія Птуха повідомила, що плюсова температура протримається до кінця робочого тижня. Єдине місце, де буде холодно, – Карпати.

"Лише на північному сході та в Карпатах може бути -1...-6 градусів", – сказала Птуха.

А ось на Різдво Україну накриє антициклон, і тоді почне знижуватись середня температура повітря. Спочатку, прогнозує синоптикиня, холодно стане на заході України, а потім – на всій її території. Водночас, опадів не передбачається, буде сонячно.

Нагадаємо, синоптики попереджають про підняття води у річках на заході України, подекуди до 3 метрів.

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