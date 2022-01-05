Сассуоло - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка в Серії А

Сассуоло - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка в Серії А

Чергова спроба українця здобути першу перемогу у внутрішній першості.

У четвер, 6-го січня , "Дженоа" українця Андрія Шевченка проведе виїзний поєдинок 20-го туру Серії А проти "Сассуоло".

Зазначимо, що ця гра відбудеться після несподіваного результату команди Шевченка минулого туру, коли "грифони" сенсаційно відібрали очки в "Аталанти" Руслана Малиновського. Можливо, цей результат підштовхне "Дженоа" та вони нарешті здобудуть першу перемогу під керівництвом українця. Наразі генуезці провели з Шевченком у внутрішній першості сім ігор - дві нічиїх та п'ять поразок.

А от у Кубку Італії український тренер має привід для радощів. Нещодавно "Дженоа" в 1/16 фіналу обіграла "Салернітану" та вийшла до наступного раунду турніру. Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".

Де дивитися матч Сассуоло - Дженоа

На території України поєдинок команди Шевченка проти "зелело-чорних" у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А. Початок - о 17:30 за київським часом.

Прогнози букмекерів на на матч Сассуоло - Дженоа

Так, фаворитом цієї гри є господарі. Коефіцієнт на перемогу "Сассуоло" становить 1,66. Нічия - 4,42. Перемога "Дженоа", своєю чергою, оцінюється в 5,25.

Наразі "Дженоа" має в своєму активі 11 пунктів та йде на 18 сходинці;

У першому колі "грифони" вдома розписали результативну нічию з "Сассуоло" - 2:2.

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