Суми "космічні": в Алмати порахували збитки від пограбувань мародерами

Суми "космічні": в Алмати порахували збитки від пограбувань мародерами

Масові заворушення тривають в Казахстані п'ятий день.

Спілка торгових мереж попередньо підрахувала збитки, яких завдали мародери під час масових протестів в колишній столиці Казахстану - Алмати.

Про це повідомив член Спілки Дмитро Шишкін у коментарі місцевому виданню МІА "Казінформ".

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За його даними, поки що це попередня оцінка збитків, прорахунки будуть уточнюватися:

Magnum, ТОВ Magnum Cash&Carry - загалом постраждало 23 магазини, 12 пограбовано, 11 пошкоджено. Загальна попередня шкода близько 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге з ПДВ) - 510 млн грн (600 млн грн).

- загалом постраждало 23 магазини, 12 пограбовано, 11 пошкоджено. Загальна попередня шкода близько 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге з ПДВ) - 510 млн грн (600 млн грн). Технодім, ТОВ Technodom Operator , постраждало 14 магазинів в Алматі та Талдикоргані, суму збитків оцінюють у 5,5 млрд тенге (330 млн грн).

, постраждало 14 магазинів в Алматі та Талдикоргані, суму збитків оцінюють у 5,5 млрд тенге (330 млн грн). Sulpak, TOO Arena S - 5,14 млрд тенге (308,4 млн грн), 11 магазинів в Алмати.

- 5,14 млрд тенге (308,4 млн грн), 11 магазинів в Алмати. TOO Gulser Computers, Alser - збитки 1 млрд тенге (60 млн грн), 7 магазинів в Алмати.

- збитки 1 млрд тенге (60 млн грн), 7 магазинів в Алмати. ТОВ "Спортмайстер Казахстан", ТОВ "Остін" - постраждало 20-25 магазинів в Уральську, Алмати, Шимкенті. Сума збитків оцінюється в 3 млрд тенге (180 млн грн).

- постраждало 20-25 магазинів в Уральську, Алмати, Шимкенті. Сума збитків оцінюється в 3 млрд тенге (180 млн грн). Mon Amie постраждали 8 магазинів в Алмати. Збитки ще рахують.

постраждали 8 магазинів в Алмати. Збитки ще рахують. Інтертоп, Евріка постраждали в межах 50 млн. тенге (3 млн грн).

постраждали в межах 50 млн. тенге (3 млн грн). Алсер - 1,5 млрд тенге збитків (90 млн грн).

- 1,5 млрд тенге збитків (90 млн грн). ТОВ K&K GmbH, Kimex/Gracie, 11 магазинів Алмати, збиток на 1 млрд тенге (60 млн грн).

Згодом російське агентство ТАСС з посиланням на Національну палату підприємців повідомило, що збитки від заворушень у Казахстані перевищили 90 млн доларів (приблизно 58 млрд тенгів).

Нагадаємо, 4 січня після загострення протестів сотні людей атакували крамниці та дорогі бутіки, грабували банки і офіси, розносили державні установи.

Наразі відомо, що в Алмати правоохоронці почали зачистку вулиць та затримали близько двох тисяч мітингувальників. "Вживаються заходів щодо затримання порушників. Загалом до органів поліції доправлено близько двох тисяч людей", - повідомляє пресслужба МВС Казахстану.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

П'ятий день у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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