Суммы "космические": в Алматы посчитали ущерб от ограблений мародерами

Суммы "космические": в Алматы посчитали ущерб от ограблений мародерами

Массовые беспорядки продолжаются в Казахстане пятый день.

Союз торговых сетей предварительно подсчитал ущерб, нанесенный мародёрами во время массовых протестов в бывшей столице Казахстана — Алматы.

Об этом сообщил член Союза Дмитрий Шишкин в комментарии местному изданию МИА "Казинформ".

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По его данным, пока это предварительная оценка ущерба, просчеты будут уточняться:

Magnum, ООО Magnum Cash&Carry — всего пострадало 23 магазина, 12 ограблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге по НДС) – 510 млн грн (600 млн грн).

— всего пострадало 23 магазина, 12 ограблены, 11 повреждены. Общий предварительный ущерб около 8,5 млрд тенге (10 млрд тенге по НДС) – 510 млн грн (600 млн грн). Технодом, ООО Technodom Operator , пострадало 14 магазинов в Алмате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге (330 млн грн).

, пострадало 14 магазинов в Алмате и Талдыкоргане, сумму ущерба оценивают в 5,5 млрд тенге (330 млн грн). Sulpak, TOO Arena S – 5,14 млрд тенге (308,4 млн грн), 11 магазинов в Алматы.

– 5,14 млрд тенге (308,4 млн грн), 11 магазинов в Алматы. TOO Gulser Computers, Alser – убытки 1 млрд тенге (60 млн грн), 7 магазинов в Алматы.

– убытки 1 млрд тенге (60 млн грн), 7 магазинов в Алматы. ООО "Спортмастер Казахстан", ООО "Остин" — пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шимкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд тенге (180 млн грн).

— пострадало 20-25 магазинов в Уральске, Алматы, Шимкенте. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд тенге (180 млн грн). Mon Amie пострадали 8 магазинов в Алматы. Ущерб еще считается.

пострадали 8 магазинов в Алматы. Ущерб еще считается. Интертоп, Эврика пострадали в пределах 50 млн. тенге (3 млн грн).

пострадали в пределах 50 млн. тенге (3 млн грн). Алсер – 1,5 млрд тенге убытков (90 млн грн).

– 1,5 млрд тенге убытков (90 млн грн). ООО K&K GmbH, Kimex/Gracie, 11 магазинов Алматы, убыток на 1 млрд тенге (60 млн грн).

Впоследствии российское агентство ТАСС со ссылкой на Национальную палату предпринимателей сообщило, что ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 90 млн долларов (около 58 млрд тенгов).

Напомним, 4 января после того, как обострение протестов с Офни людей атаковали магазины и дорогие бутики, грабят банки и офисы, несли государственные учреждения.

Известно, что в Алматы правоохранители начали зачистку улиц и задержали около двух тысяч митингующих. "Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлено около двух тысяч человек", — сообщает прес-сслужба МВД Казахстана.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Пятый день в Казахстане продолжаются протесты из — за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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