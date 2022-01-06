Снова собираются протестующие: что сейчас происходит в казахских городах (фото, видео)

В Алматы и Актау снова собираются протестующие.
В Казахстане в центре Актау и Алматы к утру 6 января снова собираются люди.
Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
По информации издания, протестующие пока не выдвигают новых требований. Они обсуждают организационные вопросы, в частности, необходимость вывоза мусора.
Уточняется, что правоохранителей и патрульных машин на площади нет. Также на месте событий не работает мобильная связь и Интернет.
Жители Мангистауской области якобы призывают друг друга больше не выходить на митинги. Объясняют это тем, что их требования исполнены. Соответствующее сообщение они распространяют в WhatsApp.
Правительственная комиссия продолжает свою работу в регионе. Сообщается, что проведены очередные переговоры с разными инициативными группами. По данным представителей комиссии, у Мангистау стабильная ситуация.
"Были достигнуты договоренности об исключительно мирном урегулировании всех поставленных вопросов", — говорится в сообщении.
Между тем, на площади в Алматы протестующие начали собираться снова. Полиции и военных там пока нет.
Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.
Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.
А 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане Токаев дал десять срочных поручений правительству.
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