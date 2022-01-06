Народные приметы, обряды и обычаи 6 января 2022 года

На Старый Новый год вьюга, значит урожай орехов будет хорошим / pixabay.com

Снег идет – урожай на яблоки.

6 января верующие и церковь чтят память преподобномученицы Евгении Римской и с ней мучеников Прота, ИакИнфа и Клавдии, преподобного Николая, монаха. 6 января – подвечерия Рождества Христова или рождественский сочельник. Это день строгого поста.

6 января: украинские народные приметы

На богатую кутью звездное небо — куры будут хорошо нестись и уродить горох.

Лунная ночь – урожай на бахче.

Гололедица на деревьях — уродят орехи и фрукты.

Снег идет – урожай на яблоки.

Иней или снег – на мокрое лето.

Смотреть после ужина в окно: если чистое и звездное небо, будет сухое и урожайное лето, и наоборот.

6 января: народные традиции

Рождественские праздники в Украине – празднование у христиан Украины Рождества Христова. Период рождественских праздников с его традиционной обрядностью вобрал в себя самые типичные виды народно-драматического творчества украинцев.

Святая вечеря — центральная традиция в сочельник. В этот день хозяйки обычно готовят двенадцать постных блюд, главным из которых является кутья. Традиционно в этот день не ели до восхода первой вечерней звезды (Вифлеемской звезды, символизирующей появление на свет Иисуса), детей чуть-чуть кормили в обед. А вечером все члены семьи в праздничной одежде собирались за столом с блюдами.

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По традиции во время Святого ужина в красном углу стоит дидух — последний обжиночный сноп, в состав которого входят: овес, рожь, пшеница, лен. Дидух находится в доме в течение недели: его присутствие приносит в семью хорошее настроение, уют и праздничность.

Святая вечеря начинается молитвой. На столе зажигают рождественскую свечу – память о душах предков. За праздничный стол заседает вся семья, в том числе младенцы. Хозяин благословляет ужин. Сначала едят кутью, а затем остальные блюда (в некоторых регионах кутью завершают святой ужин). По ужину колядуют.

Рождество Христово – в христианстве день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Упоминается в Новом Завете. Одно из самых больших торжеств, которое отмечается христианскими церквями (католической, православной и протестантской), а также рядом государств и организаций мира. Рождество завершает рождественский пост — Адвент, время ожидания пришествия Иисуса.

После службы христиане собираются семьей на святой ужин. Атрибуты праздника — вертеп, спектакли, ярмарка, песни, колядки, рождественские венки и елки. В этот период христиане и все люди доброй воли призваны совершать дела милосердия.

6 января: что нельзя делать

Ссориться и ругаться

6 января: что следует делать

"Вождение козы" происходит в щедрый вечер. Центральным моментом этого ритуального действа является танец "козы", ее "умирание" и "воскресение", что символизирует круговорот природы: замирание и возрождение.

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