Народные приметы, обряды и обычаи 6 января 2022 года

Снег идет – урожай на яблоки.
6 января верующие и церковь чтят память преподобномученицы Евгении Римской и с ней мучеников Прота, ИакИнфа и Клавдии, преподобного Николая, монаха. 6 января – подвечерия Рождества Христова или рождественский сочельник. Это день строгого поста.
6 января: украинские народные приметы
- На богатую кутью звездное небо — куры будут хорошо нестись и уродить горох.
- Лунная ночь – урожай на бахче.
- Гололедица на деревьях — уродят орехи и фрукты.
- Снег идет – урожай на яблоки.
- Иней или снег – на мокрое лето.
- Смотреть после ужина в окно: если чистое и звездное небо, будет сухое и урожайное лето, и наоборот.
6 января: народные традиции
Рождественские праздники в Украине – празднование у христиан Украины Рождества Христова. Период рождественских праздников с его традиционной обрядностью вобрал в себя самые типичные виды народно-драматического творчества украинцев.
Святая вечеря — центральная традиция в сочельник. В этот день хозяйки обычно готовят двенадцать постных блюд, главным из которых является кутья. Традиционно в этот день не ели до восхода первой вечерней звезды (Вифлеемской звезды, символизирующей появление на свет Иисуса), детей чуть-чуть кормили в обед. А вечером все члены семьи в праздничной одежде собирались за столом с блюдами.
По традиции во время Святого ужина в красном углу стоит дидух — последний обжиночный сноп, в состав которого входят: овес, рожь, пшеница, лен. Дидух находится в доме в течение недели: его присутствие приносит в семью хорошее настроение, уют и праздничность.
Святая вечеря начинается молитвой. На столе зажигают рождественскую свечу – память о душах предков. За праздничный стол заседает вся семья, в том числе младенцы. Хозяин благословляет ужин. Сначала едят кутью, а затем остальные блюда (в некоторых регионах кутью завершают святой ужин). По ужину колядуют.
Рождество Христово – в христианстве день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Упоминается в Новом Завете. Одно из самых больших торжеств, которое отмечается христианскими церквями (католической, православной и протестантской), а также рядом государств и организаций мира. Рождество завершает рождественский пост — Адвент, время ожидания пришествия Иисуса.
После службы христиане собираются семьей на святой ужин. Атрибуты праздника — вертеп, спектакли, ярмарка, песни, колядки, рождественские венки и елки. В этот период христиане и все люди доброй воли призваны совершать дела милосердия.
6 января: что нельзя делать
Ссориться и ругаться
6 января: что следует делать
"Вождение козы" происходит в щедрый вечер. Центральным моментом этого ритуального действа является танец "козы", ее "умирание" и "воскресение", что символизирует круговорот природы: замирание и возрождение.
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