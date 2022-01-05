Рождество Христово 7 января 2022 года: традиции и обычаи

Ранее на юге Украины, как правило, кутью несла хозяйка, перед тем приказав всем присутствующим сесть и сопровождать действие звуками наседки.

Рождество – это один из самых торжественных украинских праздников.

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Месяцелик", в разных регионах Украины были в этих обычаях некоторые отличия. Но повсюду со Сочельником связан обряд приготовления первого угла.

Рождество: церковный праздник

Рождество Христово или Рождество — в христианстве день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме, упоминаемый в Новом Завете.

Рождество: кутья и 12 блюд

Ее называли богатой, поскольку, кроме нее, готовили одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и компот.

Кутью традиционно изготовляли из пшеничного или ячменного зерна, а на юге Украины из риса.

Кутья считалась основной обрядовой пищей, а потому с ней связано немало обрядов. После ее приготовления, вынув горшок, смотрели: если зерна поднялись через венчик — на благополучие, а запалы — на злое предзнаменование. К сварному зерну добавляли мед. В других регионах заправляли толченым маком, грецкими орехами, изюмом и другими вкусными приправами. Все это размешивали компотом.

Интересен обряд занесения углу в красный угол. В некоторых районах это должен был сделать самый маленький мальчик в семье.

На юге Украины, как правило, кутью несла хозяйка, перед тем приказав всем присутствующим сесть и сопровождать действие звуками наседки. Это для того, чтобы хорошо неслись куры и выводились цыплята. Кое-где сажали в углу детей, и те вместе воспроизводили птичьи звуки. На Черниговщине хозяйка имитировала это, когда подавали есть кутью.

В основном кутью относил в угол кто-то из мужчин. Но на Черкасщине предпочтение отдавалось женщинам.

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На месте, где должна была стоять кутья, — уголки, — делали чашку из сена. Собственно, в него и ставили горшок, прикрыв хлебом и щепоткой соли. По окончании праздников часть сена отдавали животным, а остальное держали для притонов, где должны были нестись куры или высиживаться цыплята. В Слобожанщине из этого сена готовили купель для младенцев.

Волыняне накануне Рождества смазывали домашний пол, вносили охапку сена и стелили его под этапом. Сено должно было пролежать там до Крещения. Хорошим признаком было, если в нем переспал пес или кот. В западных областях Украины в дом вносили плуга или иго, столярные принадлежности, а кое-где выпекали пирожные в форме хозяйственного инвентаря или доспехов.

Рождество: как должен проходить ужин на Сочельник

Как только на небосклоне появлялась первая вечерняя звезда, всей семьей садились за богатый стол. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола, разговаривать тихо. Вставишь, глава семейства предлагал помянуть усопших и пригласить их на ужин. Обряд поминовения умерших есть во всех регионах.

Следующую молитву провозглашали всем живым — всем членам семьи, им желали здоровья и счастья, желали, чтобы вместе и в согласии дождаться следующего Рождества. После этого хозяин брал свечу и миску с кутьей и, поклонившись до четырех углов, передавал блюдо жене. Перед тем как начать есть, старейшина, зачерпнув ложкой куте, подбрасывал ее к потолку — на приплод. Все следили, сколько прилипнет зерен, вот столько появится в новом году ягнят и другой живности. Вторая порция назначалась урожаю зерновых, третья — количества роев, ведь традиционно в каждом хозяйстве держали пчел Только после этого начинали ужинать.

После ужина дети относили обрядовую пищу своим крестным. Крестные забирали принесенный ужин и давали в ответ свой, а детей одаривали орехами, конфетами или деньгами.

Рождество: обрядовый хлеб

Не менее интересные предрождественские обряды бытовали в Карпатах и Закарпатье. Кроме кутьи, здесь пекли специальный обрядовый хлеб — карачун, крачун, хлебец. В одних местах его изготовляли вечером, в других – в ночь перед Рождеством. На Закарпатье обрядовый хлеб пекли из пшеничной муки.

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