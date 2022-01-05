Різдво Христове 7 січня 2022: традиції та звичаї

Раніше на півдні України, як правило, кутю несла господиня, перед тим наказавши всім присутнім сісти і супроводжувати дію звуками квочки.

Різдво - це одне з найурочистіших українських свят.

Як пише відомий український етнограф Василь Скуратівський у книзі "Місяцелік", в різних регіонах України були у цих звичаях деякі відмінності. Але всюди зі Святвечором пов'язаний обряд приготування першої куті.

Різдво: церковне свято

Різдво Христове або Різдво — у християнстві день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі, що згадується у Новому Заповіті.

Різдво: кутя та 12 страв

Її називали багатою, оскільки, крім неї, готували одинадцять пісних страв, серед яких обов'язково мали бути борщ, риба, гриби, пироги з квасолею і капустою, картопля та узвар.

Кутю традиційно виготовляли з пшеничного чи ячмінного зерна, а на півдні України з рису.

Кутя вважалася основною обрядовою їжею, а тому з нею пов'язано чимало обрядів. Після її приготування, вийнявши горщик, дивилися: якщо зерна піднялися через вінчик — на добробут, а запали — на лихе передвістя. До звареного збіжжя додавали меду. В інших регіонах заправляли товченим маком, волоськими горіхами, родзинками та іншими смаковитими приправами. Усе це розмішували узваром.

Цікавим є обряд занесення куті на покутю. У деяких районах це мав учинити найменший хлопчик у родині.

На півдні України, як правило, кутю несла господиня, перед тим наказавши всім присутнім сісти і супроводжувати дію звуками квочки. Це для того, щоб гарно неслися кури і виводилися курчата. Деінде садовили на покуті дітей, і ті гуртом відтворювали пташині звуки. На Чернігівщині господиня імітувала це тоді, як подавали їсти кутю.

Здебільшого кутю відносив на покуть хтось із чоловіків. Але на Черкащині перевага віддавалася жінкам.

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На місці, де мала стояти кутя,— покуті,— робили кубельце з сіна. Власне, в нього і ставили горщик, прикривши хлібом та дрібком солі. По закінченні свят частину сіна віддавали тваринам, а решту тримали для кубел, де мали нестися кури чи висиджуватися курчата. На Слобожанщині з цього сіна готували купелю для немовлят.

Волиняни напередодні Різдва мастили хатню долівку, вносили оберемок сіна і стелили його під етапом. Сіно мало пролежати там до Водохрещ. Гарною ознакою було, якщо у ньому переспав пес або кіт. У західних областях України до хати вносили плуга або ярмо, столярські причандалля, а деінде випікали тістечка у формі господарського реманенту або збруї.

Різдво: як має відбуватися вечеря на Святвечір

Як тільки на небосхилі з'являлася перша підвечірня зірка, всією родиною сідали за багатий стіл. Під час святкової вечері намагалися не виходити з-за столу, розмовляти тихцем. Вставиш, глава сімейства пропонував пом'янути покійників і запросити їх на вечерю. Обряд поминання померлих є в усіх регіонах.

Наступну молитву виголошували всім живим — усім членам родини. їм зичили здоров'я і щастя", бажали, щоб гуртом та в злагоді дочекатися наступного Різдва. Після цього господар брав свічку та миску з кутею і, поклонившись до чотирьох кутів, передавав страву дружині. Перед тим як почати їсти, старійшина, зачерпнувши ложкою куті, підкидав її до стелі — "на приплід". Усі стежили, скільки прилипне зернин, ото стільки з'явиться в новому році ягняток та іншої живності. Друга порція призначалася врожаєві зернових, третя — кількості роїв, адже традиційно в кожному господарстві тримали бджіл. Тільки після цього починали вечеряти.

Після вечері діти відносили обрядову їжу своїм хрещеним. Хрещені забирали принесену вечерю і давали у відповідь свою, натомість дітей обдаровували горіхами, цукерками чи грішми.

Різдво: обрядовий хліб

Не менш цікаві передріздвяні обряди побутували в Карпатах і на Закарпатті. Крім куті, тут пекли спеціальний обрядовий хліб — карачун, крачун, хлібець. В одних місцях його виготовляли ввечері, в інших - у ніч перед Різдвом. На Закарпатті обрядовий хліб пекли з пшеничної муки.

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