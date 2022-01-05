Ворожіння на Різдво: як дізнатися про майбутнє

Різдво Христове, яке християни східного обряду святкують 7 січня, вважається одним з найважливіших православних свят. Наші предки в різдвяну ніч традиційно проводили ворожіння на судженого і майбутнє. Найчастіше займалися цим молоді дівчата, які хотіли дізнатися ім’я майбутнього нареченого або дату свого заміжжя. Які ворожіння на Різдво були популярними серед українців — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Вважалося, що ніч перед Різдвом має магічну силу. Саме тому дівчата збиралися в групки і починали різдвяні ворожіння на судженого, майбутнє і здійснення бажань.
Які ворожіння на Різдво були найпопулярнішими серед української молоді
Варіантів різдвяних ворожінь було чимало.
1. Ворожіння на Різдво з яблуками
Після Святвечора дівчата збиралися разом і розрізали навпіл яблуко. Якщо всередині видно зірку правильної форми там, де знаходяться кісточки, наступний рік буде щасливим.
2. Ворожіння на Різдво, щоб побачити судженого
Брали миску, наповнену водою, і маленьку дерев’яну паличку. Перед тим, як лягати спати, паличку клали у воду, ставили миску під ліжко і промовляли: “Суджений, прийди мене через місток перевести”. Хто вам присниться, той стане вашим судженим.
3. Любовне ворожіння на Різдво
Перед сном дівчина з’їдала щось солоне і не запивала водою. Перед сном треба було промовити: “Суджений, ряджений, прийди до мене і дай мені напитися”. Той, хто прийде уві сні “напоїти”, той і буде коханим дівчини.
4. Ворожіння на Різдво з чобітком
По черзі дівчата кидали туфельку або чобіток на дорогу. Куди “дивиться” носок взуття, звідти прийдуть свати.
5. Ворожіння на Різдво з гребінцем
Під подушку треба покласти гребінець, промовляючи при цьому: “Суджений-ряджений, причеши мені голову”. Хто дівчині присниться, той її суджений.
6. Ворожіння на Різдво, щоб збулися бажання
Потрібно загадати бажання і покликати кішку. Якщо тварина переступить лівою лапою поріг кімнати, значить, бажання здійсниться, а якщо правою — ні.
7. Ворожіння на Різдво з сірниками
Загадайте ім’я хлопця, який вам подобається. По бокам сірникової коробки потрібно поставити два сірника, а потім підпалити. Якщо головки, після того як згоріли, повернуться одна до одної, значить ви будете разом.
8. Ворожіння на Різдво, щоб дізнатися ім’я судженого
Опівночі дівчата виходили на вулицю і запитували першого зустрічного чоловіка його ім’я. Яке він назве, так буде зватися і суджений дівчини.
9. Ворожіння на Різдво з голкою
Потрібно взяти дві голки. Вушко однієї змастити воском, а іншу залишити так, як є. Опустити обидві в ємність з водою. Якщо голки швидко пішли на дно, ваші бажання здійсняться. Якщо спочатку впала на дно змащена воском, а після неї інша, значить скоро зустрінеться справжнє кохання. Якщо ж голки впали на різні боки ємності, з коханим буде розлука.
10. Ворожіння на Різдво з дзеркалами
Потрібно взяти два дзеркала. Вони повинні бути однаковими за розмірами і досить великими. Їх ставлять так, щоб дзеркала “дивились” один на одного. Запалюють дві свічки і дивляться в одне з дзеркал так, щоб утворився довгий коридор зі свічок. Кажуть, що в ньому можна побачити свого судженого.
11.Ворожіння на Різдво з картами
Під подушку перед сном дівчина повинна покласти чотирьох королів і промовити: “Хто мій суджений, хто мій ряджений, той хай присниться мені уві сні”. Якщо уві сні прийде піковий король, значить наречений буде старим ревнивцем. Якщо червовий — багатий і молодий. Якщо хрестовий — щедрий. Якщо бубновий — свати прийдуть від того, до кого серце лежить.