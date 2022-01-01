З Різдвом Христовим 2022: теплі привітання для найрідніших

Привітання з Різдвом 2022 у прозі та віршах

Вже зовсім скоро християни східного обряду будуть святкувати одне з найважливіших свят в церковному календарі — Різдво Христове 2022. Починаються різдвяні свята зі Святвечора 6 січні та закінчуються на Водохреще (19 січня). ТСН.ua підготував теплі привітання з Різдвом 2022, щоб ви змогли відправити їх найріднішим людям.

Привітання з Різдвом 2022 своїми словами

Для всіх християн Різдво Христове є найважливішим святом. Саме в цей день Діва Марія народила Спасителя — Ісуса Христа, сина Божого. 6 січня, на Святвечір, в українських православних родинах сідають за святковий стіл. З цього і починаються різдвяні свята. Як привітати з Різдвом близьких та друзів, щоб вони відчули радість від наближення цього важливого свята? Ви можете вибрати з цього переліку привітань з Різдвом Христовим і відправити рідним гарні слова та листівки:

Привітання з Різдвом Христовим 2022

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим! Любові, уваги, лише хороших новин і прекрасного свята!

Привітання з Різдвом 2022

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Цього світлого дня хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

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Вітаю з Різдвом Христовим і цього світлого дня хочу побажати бачити тільки хороше навколо і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю вірно цінувати все, що в тебе є і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

Привітання з Різдвом 2022

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Вітаю з Різдвом Христовим! Цього світлого дня бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

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Світлого і радісного свята Різдва бажаю щирої любові і щастя, великої удачі та всіх благ, доброї надії і миру. Нехай небеса вселяють міцну віру в серці і дарують справжнє свято для душі. Бажаю достатку в домі, внутрішньої краси і краси довкола, чудового здоров'я і милосердя.

Привітання з Різдвом 2022

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Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!

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Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!

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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті й жив в душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.

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Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.

Привітання з Різдвом 2022

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Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.

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З Різдвом 2022! Від щирого серця і душі вітаємо з цим святом. Нехай Бог береже і захищає. Нехай стравами буде багатий ваш стіл. Сміх і радість хай як річка тече, а щастя осяває ваш життєвий шлях. Нехай Бог злих людей з чорними помислами від будинку вашого відганяє, а доброту та удачу в гості кличе. Нехай сім'я ваша стане міцнішою і теплотою наповнитися кожен ваш день.

Привітання з Різдвом 2022

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Настало найсвітліше, радісне і прекрасне свято – Різдво Христове. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові й добра, радості й щастя, успіхів і удачі. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Нехай здійсняться мрії та бажання. Зі святом!

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Вітаємо зі святом Різдва, нехай же воно пройде так, щоб було не просто, що згадати, а й що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменують прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всіх попередніх.

Привітання з Різдвом 2022

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Вітаю з Різдвом! Хай ваш дім наповниться затишком та теплом. Нехай збуваються всі, навіть найменші мрії! Серця близьких та рідних хай зігріває любов та турбота. Нехай оточення буде добрим та щирим, а Різдвяна зірка завжди показує шлях!

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Січневе небо сьогодні прикрасило сяйво різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки! Яскравих емоцій та простих вирішень життєвих завдань!

Привітання з Різдвом 2022 в віршах

Коли 6 січня на небі з’являється перша зірка — вся родина сідає за святковий стіл і починається Святий вечір. Якщо ви знаходитеся далеко від своїх рідних та близьких, найкраще, що ви можете зробити — відправити їм привітання з Різдвом Христовим 2022 та додати до них красиву листівку:

Привітання з Різдвом 2022

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!

***

Хай здоров'я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!

Привітання з Різдвом 2022

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

***

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

Привітання з Різдвом 2022

***

Доброї долі, достатку доволі,

смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

хай всім помагає — Христос ся рождає!!!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

Привітання з Різдвом 2022

***

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина —

Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім'я збирається у колі,

В душі всіх свято настає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

Всі дружно сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів — колядники !

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

В колядці своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

Де Зірка світить всім в вікно.

Бо наступило гарне свято,

Під світлим іменем — РІЗДВО!

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Святий вечір на поріг-

світлого Різдва для всіх!

Хай до Вас Bін завітає,

з тим, що серце забажає!

Хай рікою щастя ллється,

хай добро в сім’ї ведеться!

Хай між вами згода буде,

Хай ІСУС Вас не забуде!

Привітання з Різдвом 2022

***

Вінчую Вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,

То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.

***

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

Привітання з Різдвом 2022

***

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

***

Вітаємо сердечно Вас З нагоди свят Різдвяних.

І шлем віночок побажань сердечних, полум’яних.

Нехай Ісус до Вас прийде у цю святкову пору

Й благословення принесе з Божественного Двору.

Здоров’я Вам, утіх земних і радості бажаєм.

Нехай у серці спів дзвенить - Христос ся рождає!

Привітання з Різдвом 2022

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов'ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія

Привітання з Різдвом 2022

***

﻿Возрадуйтесь люди, приходить година

Маленька дитина Ісус Вас вітає, і, хоче сказати

Що радість велику приносить до хати

А може в тій хаті когось Вам бракує?

А може в тій хаті хтось гірко сумує?

Кого Вам бракує не забувайте,

Хто гірко сумує розвеселяйте .

А ми з маленьким Ісусом на сіні

Усіх Вас вітаєм у Вашій родині,

У Вашій родині, у вашій хатині

По всій Україні - Христос ся рождає!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Щасливого Вам Нового року!

Привітання з Різдвом 2022: картинки і листівки

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

Привітання з Різдвом 2022

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