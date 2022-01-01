З Різдвом Христовим 2022: теплі привітання для найрідніших

Вже зовсім скоро християни східного обряду будуть святкувати одне з найважливіших свят в церковному календарі — Різдво Христове 2022. Починаються різдвяні свята зі Святвечора 6 січні та закінчуються на Водохреще (19 січня). ТСН.ua підготував теплі привітання з Різдвом 2022, щоб ви змогли відправити їх найріднішим людям.
Привітання з Різдвом 2022 своїми словами
Для всіх християн Різдво Христове є найважливішим святом. Саме в цей день Діва Марія народила Спасителя — Ісуса Христа, сина Божого. 6 січня, на Святвечір, в українських православних родинах сідають за святковий стіл. З цього і починаються різдвяні свята. Як привітати з Різдвом близьких та друзів, щоб вони відчули радість від наближення цього важливого свята? Ви можете вибрати з цього переліку привітань з Різдвом Христовим і відправити рідним гарні слова та листівки:
З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим! Любові, уваги, лише хороших новин і прекрасного свята!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Цього світлого дня хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
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Вітаю з Різдвом Христовим і цього світлого дня хочу побажати бачити тільки хороше навколо і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю вірно цінувати все, що в тебе є і насолоджуватися кожною миттю свого життя.
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Вітаю з Різдвом Христовим! Цього світлого дня бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!
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Світлого і радісного свята Різдва бажаю щирої любові і щастя, великої удачі та всіх благ, доброї надії і миру. Нехай небеса вселяють міцну віру в серці і дарують справжнє свято для душі. Бажаю достатку в домі, внутрішньої краси і краси довкола, чудового здоров'я і милосердя.
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Нехай Різдво подарує тобі стійкі, щирі та щасливі стосунки. Нехай здійсняться твої найсміливіші мрії та сміливі плани. Будь весела і щаслива, енергійна і здорова!
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Бажаю на Різдво теплого полум'я біля каміна, любові та затишку в домашній атмосфері, коли з полум'я стрибають дрібні яскраві іскорки надії, коли теплі долоні рідних вселяють віру в щасливе майбутнє, а зверху Господь благословляє щастям!
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Вітаю з улюбленим святом, чарівним Різдвом! Бажаю, щоб мир панував на всій планеті й жив в душі у кожної людини, а радість хай буде спільною, яку не затьмарюють образи та заздрість. Бажаю величезного щастя, яке складається з посмішок рідних людей.
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Вифлеємська зірка на небі засяяла і світлом своїм осяяла наші душі, подарувала надію, зміцнила віру, запалила в серцях полум'я любові. З великим Різдвом вас! Нехай те чудове світло зберігає вас на всіх життєвих дорогах, дарує щастя та радість.
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Різдво Христове – ангели співають, люди радіють, прославляючи Спасителя. Нехай в це світле свято оживе у ваших серцях надія, прокинеться любов і милосердя, добром і благодаттю наповниться кожен будинок.
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З Різдвом 2022! Від щирого серця і душі вітаємо з цим святом. Нехай Бог береже і захищає. Нехай стравами буде багатий ваш стіл. Сміх і радість хай як річка тече, а щастя осяває ваш життєвий шлях. Нехай Бог злих людей з чорними помислами від будинку вашого відганяє, а доброту та удачу в гості кличе. Нехай сім'я ваша стане міцнішою і теплотою наповнитися кожен ваш день.
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Настало найсвітліше, радісне і прекрасне свято – Різдво Христове. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові й добра, радості й щастя, успіхів і удачі. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Нехай здійсняться мрії та бажання. Зі святом!
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Вітаємо зі святом Різдва, нехай же воно пройде так, щоб було не просто, що згадати, а й що розповісти дітям і онукам. І, звичайно ж, гідно ознаменують прихід нової епохи в житті так, щоб вона була в тисячу разів кращою за всіх попередніх.
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Вітаю з Різдвом! Хай ваш дім наповниться затишком та теплом. Нехай збуваються всі, навіть найменші мрії! Серця близьких та рідних хай зігріває любов та турбота. Нехай оточення буде добрим та щирим, а Різдвяна зірка завжди показує шлях!
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Січневе небо сьогодні прикрасило сяйво різдвяної зірки. Хай це світло захищає вас від зла та поганих думок. Хай затишок, тепло, любов та щастя знайдуть собі місце в кожному куточку вашої домівки! Яскравих емоцій та простих вирішень життєвих завдань!
Привітання з Різдвом 2022 в віршах
Коли 6 січня на небі з’являється перша зірка — вся родина сідає за святковий стіл і починається Святий вечір. Якщо ви знаходитеся далеко від своїх рідних та близьких, найкраще, що ви можете зробити — відправити їм привітання з Різдвом Христовим 2022 та додати до них красиву листівку:
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам щастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом-
Любов розквітала!
***
Хай здоров'я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели Різдвяні свята!
***
Хай в день святого Різдва
Дзвенить усюди коляда,
Щастя велике вам звіщає,
Радійте, святкуйте!
Христос ся рождає!
***
Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!
***
Доброї долі, достатку доволі,
смачної куті та добра у житті.
Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,
хай всім помагає — Христос ся рождає!!!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
***
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Рождества,
Вітає колядками Божого Сина —
Малого Ісуса Христа!
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
***
Заходить сонце, зірка сходить,
Свята Вечеря настає.
Сім'я збирається у колі,
В душі всіх свято настає.
Столи накриті пишно в стравах,
Ялинка у кутку стоїть.
Кутю по центру столу ставлять,
Святкова свічка мерехтить.
Уже скінчилась вся робота,
Всі дружно сіли до Вечері.
Спочатку Богу помолились,
Постукав раптом хтось у двері.
Почався спів — колядники !
Почали у дверях співати.
І про народження Христа,
В колядці своїй сповіщати.
І так повсюди, в кожнім домі,
Де Зірка світить всім в вікно.
Бо наступило гарне свято,
Під світлим іменем — РІЗДВО!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Святий вечір на поріг-
світлого Різдва для всіх!
Хай до Вас Bін завітає,
з тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між вами згода буде,
Хай ІСУС Вас не забуде!
***
Вінчую Вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,
То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.
***
Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов’ю
І подарує Вам Здоров’я!
З Різдвом Христовим!
***
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!
***
Вітаємо сердечно Вас З нагоди свят Різдвяних.
І шлем віночок побажань сердечних, полум’яних.
Нехай Ісус до Вас прийде у цю святкову пору
Й благословення принесе з Божественного Двору.
Здоров’я Вам, утіх земних і радості бажаєм.
Нехай у серці спів дзвенить - Христос ся рождає!
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім'я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов'ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія
***
Возрадуйтесь люди, приходить година
Маленька дитина Ісус Вас вітає, і, хоче сказати
Що радість велику приносить до хати
А може в тій хаті когось Вам бракує?
А може в тій хаті хтось гірко сумує?
Кого Вам бракує не забувайте,
Хто гірко сумує розвеселяйте .
А ми з маленьким Ісусом на сіні
Усіх Вас вітаєм у Вашій родині,
У Вашій родині, у вашій хатині
По всій Україні - Христос ся рождає!
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Щасливого Вам Нового року!
Привітання з Різдвом 2022: картинки і листівки
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