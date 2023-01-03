Різдво Христове 2023: традиції, обряди та цікаві факти

Різдво Христове — одне з найсвітліших свят для українців. На нього з нетерпінням чекають дорослі і діти. ТСН.ua розповідає цікаві факти про Різдво Христове, традиції святкування в Україні.
Українці святкують Різдво Христове за різними календарями: за григоріанським (25 грудня) та юліанським (7 січня). Здавна існувало чимало традицій та обрядів, які пов'язані з цим великим святом.
Різдво Христове: традиції
- Різдвяний піст — починається він за 40 днів до Різдва і вважається одним з найтриваліших в році. Хоча він і не займає перше місце за суворістю, тому що в деякі дні дозволяється вживати рибу та олію. Піст покликаний очистити тіло та душу перед Різдвом. Церква дозволяє їсти будь-які овочі та фрукти, бобові, гриби. А ось яйця, м'ясо, молочні продукти та сир заборонені.
- Святвечір — напередодні Різдва Христового (6 січня за юліанським календарем) вся родина збирається за столом. Цей ритуал називається Святвечір або Святий вечір. Обов'язковим атрибутом вважається 12 пісних страв, які символізують дванадцять апостолів.
- Кутя — варена каша з пшениці чи іншої крупи, до якої додають мед, сухофрукти, горіхи, перетертий мак. Після застілля на Святвечір її обов'язково несуть хрещеним батькам. Кожен регіон України може похвалитися своїм рецептом куті. В цьому матеріалі можна дізнатися, як приготувати кутю п'ятьма способами.
- Дідух — головна різдвяна прикраса української оселі. Дідухом називається сніп пшеничних стебел, який символізує дух наших предків, добробут, багатство. Також він виступає оберегом роду. Здавна вважалося, що на Різдво Христове приходять покійні родичі, щоб провести час зі своєю родиною. Дідух традиційно ставиться під образами (іконами) — найпочесніше місце в будинку.
- Колядки — колядувати всією родиною йшли ще увечері 6 січня. В руках несли різдвяну зірку та наспівували ритуальні пісні. Ходили від хати до хати, а в обмін на колядку отримували солодощі, монети. Вважається, чим більше колядників прийде в будинок, тим більше достатку чекає на його жителів цього року.
10 цікавих фактів про Різдво
- Дату святкування Різдва Христового (25 грудня, яке припадає на 7 січня за юліанським календарем) обрали ще 320 року нашої ери за указом Папи Римського Юлія.
- Ялинкові кульки вважаються символами райських яблук. Цікаво, що в давні часи саме яблука використовували для прикрашання. Однак гілки не завжди витримували таку вагу, тому в XVI столітті склодуви в Німеччині придумали використовувати порожні скляні кульки.
- Першими в своїх будинках почали ставити ялинки німці.
- Святий Миколай — це прообраз Санта Клауса. Він жив на території сучасної Туреччини в IV столітті нашої ери. Його назвали на свій манер першими голандці — Сінт-Ніколас або Сінтер-Клаас.
- Найвідомішою різдвяною піснею в світі вважається "Тиха ніч" ("Silent Night"), яка була написана 24 грудня 1818 року австрійським священником Йозефом Мором.
- Не відстає від неї і всесвітньо відома пісня "Carol of Bells", яка є не чим іншим, як українським "Щедриком", написаним композитором Миколою Леонтовичем.
- Перші різдвяні листівки були замовлені 1843 року державним службовцем у Лондоні сером Генрі Коулом.
- Мудреці зі Сходу принесли маленькому Ісусу Христу три дари (золото, ладан і смирну). Кожен з них має свій символ. Золото означає, що Христос повинен стати Царем, ладан є символом його визнання як першого серед усіх священників, а смирна символізує майбутню мученицьку смерть на хресті.
- Цікаво, що в самій Біблії не вказано, що мудреців було саме троє, взагалі точне число невідоме.
- Систему літочисленні від народження Ісуса Христа (від Різдва Христового) запропонував римський абат Діонісій Малий у VI столітті.
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