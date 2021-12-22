Олімпійські ігри, Євро та новий переможець Ліги націй: чим запам'ятається 2021 рік у світі спорту

Олімпійські ігри, Євро та новий переможець Ліги націй: чим запам'ятається 2021 рік у світі спорту

Ми зібрали найцікавіші спортивні події, які відбулися цього року.

Рік, що минає, виявся багатим на різноманітні спортивні події. В 2021 відбулися три важливих перенесених турнірів - Олімпійські ігри, Паралімпіада та Євро, а також не менш важливі заплановані змагання.

ТСН Проспорт пропонує згадати вам, що лишить цей рік у історії.

Олімпійські ігри-2020

XXXII літні Олімпійські ігри повинні були відбутися в Токіо в 2020 році, але були перенесені на рік через пандемію Covid-19. Це, до речі, вперше в історії, коли Олімпіаду перенесли, а не скасували. І вперше в історії Олімпійські ігри, як і чемпіонат Європи з футболу, відбулися у непарний рік.

Переможцем загальнокомандного медального заліку Олімпіади-2020 стала збірна Сполучених Штатів, яка завоювала 113 медалей.

Китай з 88 медалями, серед яких 38 золотих, посів друге місце в командному заліку за підсумками Олімпіади-2020. Третє місце дісталося господарям Олімпійських ігор — спортсмени з Японії завоювали 58 медалей.

Збірна України з 19 завойованими медалями зайняла 44 місце в командному рейтингу за підсумками Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Всього на Олімпіаді медалі отримували представники 86 країн.

Варто відзначити, що збірна США перемагає в медальному заліку на третіх Олімпійських іграх поспіль.

Що стосується найуспішніших атлетів, то найбільше нагород у Токіо завоювали плавці - американець Кайлеб Дрессел (5 золотих) і австралійка Емма Маккеон (4 золота й 3 бронзи). Крім них, багато говорили ще про одну спортсменку. Ігри в Японії - перші, в яких взяв участь трансгендер, штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

Associated Press

Хаббард до 35 років була чоловіком під ім'ям Гевін і виступала на міжнародних змаганнях з важкої атлетики. У 2012 році вона змінила стать, а в 2017 році завоювала срібло на чемпіонаті світу в категорії понад 90 кілограмів. Хоча в Токіо спортсменка не виконала жодної успішної спроби в ривку, не взявши стартової ваги, сама її участь викликала бурхливі дискусії. Багато хто стверджував, що це несправедливо щодо інших жінок-штангісток.

Паралімпійські ігри 2020

Як і Олімпійські ігри, Паралімпіаду перенесли на рік зі збереженням назви. Ці змагання вібулися з 24 по 5 вересня 2021 року, ставши 16-ми у історії. Було розіграно 539 комплектів нагород у 22 різних видах спорту

Перше місце в медальному заліку посів Китай, який має 207 медалей (96 золотих, 60 срібних та 51 бронзова). На другому місці - Велика Британія зі 124 медалями (41 золота, 38 срібних та 45 бронзових), а на третьому - США зі 104 медалями (37 золотих, 36 срібних та 31 бронзова).

Четверту сходинку посів Паралімпійський комітет Росії (118 медалей, з яких 36 золотих, 33 срібних та 49 бронзових). Нідерланди посіли п'яте місце, випередивши Україну на одну золоту медаль (59 медалей, з яких 25 золотих та по 17 - срібних та бронзових). Німеччина посіла в медальному заліку 12 місце (43 медалі, з яких 13 золотих, 12 срібних та 18 бронзових).

Україну в Токіо представляли 143 спортсмени, що змагалися у 15 видах спорту. Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 став український плавець у класі S10 Максим Крипак. Він здобув 5 золотих медалей – в комплексному плаванні на 200 м, на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині і батерфляєм. Також він виграв срібло на 50 м вільним стилем та бронзу в естафеті.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2022

Перед виступом збірних на Євро-2020 відбулася європейська кваліфікація Чемпіонату світу-2022. У ній взяли участь 55 збірних УЄФА, які поборються за 13 путівок на мундіаль.

Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022, а саме Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Плейоф складатиметься з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь. 12 команд, серед яких опинилася і Україна, будуть розбиті на 3 шляхи по 4 команди. У півфіналах шість сіяних команд зіграють проти шести несіяних. Усі півфінали відбудуться на полі сіяних команд, тобто Україна проведе свій матч на виїзді.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбулося 26 листопада в Цюріху. Переможці шести півфінальних пар вийдуть до фіналів плейоф, де у вирішальних матчах змагатимуться за три останні путівки на світову першість.

22-й мундіаль в історії пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Чемпіонат світу буде вперше проходити в Катарі і на Близькому Сході.

Матчі чемпіонату світу в Катарі прийматимуть вісім стадіонів. Фінал пройде на "Національному стадіоні" в Лусаїлі.

Турнір було вирішено провести восени-взимку через сильну спеку в Катарі в літній період.

ЧС-2022 буде останнім чемпіонатом світу з 32 командами-учасницями. Далі турнір буде розширено до 48 учасників.

Італія – чемпіон Євро-2020

З 11 червня по 11 липня 2021 року відбувся перенесений Чемпіонат Європи з футболу-2020.

Спочатку Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинні були прийняти 12 різних міст Європи - на честь 60-річчя УЄФА. Однак масштаби грандіозного турніру довелося скоротити в зв'язку з коронавірусною ситуацією в Європі.

Турнір відбувся в 11 різних містах 11-ти країн Європи. Португалія захищала свій титул, але поступилася в 1/8 фіналу збірній Бельгії. Уперше в історії турніру застосовується система VAR.

У фіналі, що відбувся 11 липня 2021 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, який приймав його вдруге після Євро-1996, перемогу здобула збірна Італії над збірною Англії в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:2, основний та додатковий час завершився внічию 1:1.

Англійці вийшли вперед вже на третій хвилині. Гаррі Кейн знайшов передачею в карному майданчику італійців на дальній стійці Люка Шоу, який і відкрив рахунок потужним ударом з близької відстані.

Італійці не змогли відійти від такого удару і до перерви майже не турбували Джордана Пікфорда. Однак вже у другому таймі вони додали.

Відігралися підопічні Роберто Манчіні на 67-й хвилині. Леонардо Бонуччі з метра відправив м'яч у ворота англійців після невеликої пожежі в їхньому карному майданчику, яка була викликана подачею з кутового.

Забивши, "Скуадра Адзурра" не стала відходити назад, а продовжила грати першим номером. Англійці ж насамперед сконцентрувалися на обороні і змогли перевести гру в овертайм.

Але командам не вистачило і додаткових 30 хвилин, щоб визначити сильнішого. У серії ж пенальті італійці перемогли з рахунком 3:2.

На шляху до фіналу англійці у плейоф пройшли Німеччину (2:0), розгромили Україну (4:0) і вирвали перемогу над Данією (2:1).

(2:0), розгромили (4:0) і вирвали перемогу над (2:1). Італійці в 1/8 фіналу обіграли Австрію (2:1), а потім вибили з турніру Бельгію (2:1) та Іспанію (1:1, за пен. - 4:2).

Цікаві факти про Євро-2020:

Хоча цього року пройшов лише 16-й розіграш ЧЄ, футбольна першість у Європі святкує свій ювілей – 60 років із дебютного європейського чемпіонату у 1960 році.

Вперше чемпіонат Європи чи чемпіонат світу пройшов у непарний рік. Востаннє змагання такого рівня було перенесено чи скасовано через Другу світову війну. Проте, турнір на офіційному рівні зберіг свою назву – Євро-2020.

Уперше в історії турніру застосовувалася система VAR.

Збірна України – одна із наймолодших команд. Середній вік у команді ще Андрія Шевченка – 26 років та 4 місяці. Це 4 показники серед 24 країн-учасниць. 18-річні Ілля Забарний та Георгій Судаков – у списку наймолодших футболістів, які потрапили до заявки на Євро-2020.

Рекорд України. Наша команда вперше в історії виступила у 1/4 фіналу чемпіонату.

Кубок переможців турніру виконано із чистого срібла. Чемпіони Євро стануть володарями трофею імені Анрі Делоне, що важить 8 кілограмів, а його вартість становить 20 тисяч євро.

Франція – новий переможець Ліги націй

У жовтні 2021 року, коли деякі збірні грали у відборі на ЧС-2022, чотири команди змагатимуться за перемогу у Лізі націй. З 6 по 10 жовтня відбувся фінал чотирьох. У півфіналах Іспанія переграла Італію (1:2), а Франція – Бельгію (2:3).

У вирішальному матчі, який відбувся 10 жовтня, здобула перемогу французька збірна – 2:1.

Перша половина протистояння не подарувала вболівальникам не те, що забитих голів, але й навіть небезпечних моментів. Команди на двох завдали мінімум ударів та, як наслідок, пішли на перерву за рахунку 0:0.

Щодо другого тайму, то це вже була справжня окраса фіналу. Спочатку на 64 хвилині французи влучили в поперечину після удару від Тео Ернандеса, а вже за дві хвилини іспанці відповіли своїм моментом, який став результативним - Мікель Оярсабаль після передачі з глибини від Серхіо Бускетса продавив Дайо Упомекано та з меж штрафного пробил у дальній кут.

Утім, не встигли номінальні господарі, як слід зрадіти, а підопічні Дідьє Дешама відновили паритет - Карім Бензема неймовірним ударом з кута штрафного після пасу від Кіліана Мбаппе у "дев'ятку" зробив рахунок 1:1.

Після цього взяття воріт у матчі спостерігалося певне затишшя, поки своє слово за вісім хвилин до кінця основного часу не сказав усе той ж Мбаппе. 22-річний форвард майстерно переграв голкіпера іспанців та ударом низом зробив рахунок у протистоянні 2:1, принісши таким чином своїй команді перемогу.

У епізоді з цим голом головному судді довелося звернутися до VAR, адже Кіліан у момент передачі був на однвй лінії з опонентом. Утім, відеоповтор показав, що це цілком законний м'яч.

Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.

Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

Чемпіонат світу з біатлону 2021

55-й чемпіонат світу з біатлону відбувся з 9 по 21 лютого 2021 року у словенській Поклюці.

Перше місце в медальному заліку посіла збірна Норвегії з 7 золотими медалями, 3 срібними та 5 бронзовими (всього 14). На другому місці - Франція з 7 медалями (2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові), а на третьому - Швеція 6 медалями (1 золота, 3 срібні та 2 бронзові).

Україна виборола лише одну бронзову медаль на чемпіонаті та поділила 7 сходинку зі збірною Білорусі та Російським біатлонним союзом.

Що стосується найуспішніших спортсменів, то найбільше нагород здобула норвежка Тіріль Екгофф. На її рахунку шість медалей ( 4 золоті, 1 срібна, 1 бронзова).

Чемпіонат світу з хокею 2021

Минувший Чемпіонат світу з хокею із шайбою став 84-м у історії. Він відбувся у Латвії з 21 травня по 6 червня 2021 року.

Хокеїсти збірної Канади здобули звання чемпіонів світу. У фіналі ЧС-2021 вони переграли суперників із Фінляндії. Результат зустрічі, переможець якої визначився в овертаймі, – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) на користь канадців.

Збірна Канади двічі поступалася рахунком. На 9-й хвилині фінську команду вивів уперед Мікаель Руохома. На 25-й хвилині канадець Макс Комтуа, реалізувавши чисельну перевагу своєї команди, провів гол у відповідь. На 46-й хвилині рахунок став 2:1 на користь збірної Фінляндії завдяки голу Петтері Ліндбома. Проте на 53-й хвилині Канада знову відігралася здебільшого, точний кидок завдав Адам Хенрік.

На сьомій хвилині овертайму у складі збірної Канади відзначився Нік Пол.

Таким чином збірна Канади стала 27-кратним чемпіоном світу.

На основному етапі чемпіонату світу команда Канади, розпочавши його з трьох поразок поспіль, посіла четверте місце у своїй групі. При цьому вперше в історії вона мало не опинилась поза зоною плей-офф. У чвертьфіналі канадці завдали поразки Росії, у півфіналі – збірній США.

Найкращим бомбардиром турніру став канадець Коннор Браун. На його рахунку 2 голи та 14 гольових передач у 10 матчах. Найціннішим гравцем чемпіонату (MVP) було названо його співвітчизника - нападника Ендрю Манджапане.