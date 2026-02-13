Чи залучався Єрмак до апеляції Гераскевича на рішення МОК: адвокат спортсмена відповів

Андрій Єрмак / © Getty Images

Реклама

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залучався як адвокат до оскарження рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026.

Про це повідомив спортивний юрист Євген Пронін у коментарі Tribuna.com.

За його словами, апеляцію Гераскевича до Спортивного арбітражного суду (CAS) представляв лише сам Пронін та його команда.

Реклама

«Можливо, мається на увазі, що він [Андрій Єрмак] хоче піти в великий процес в CAS, коли він в майбутньому буде, але в цьому процесі лише я адвокат», — наголосив він.

Раніше засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм повідомив, що до процесу, який своєю апеляцією розпочав Євген Пронін, долучився також «новоспечений адвокат», який нещодавно поновив своє свідоцтво — Андрій Єрмак.

У п’ятницю, 13 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Владислава Гераскевича на його дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання «шолому пам’яті», на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Реклама

Після цього Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS).