Гераскевич опублікував звернення перед судовим слуханням у CAS щодо своєї дискваліфікації

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич опублікував звернення в соцмережах перед судовим слуханням у Спортивному арбітражному суді (CAS) щодо своєї дискваліфікації на зимових Олімпійських іграх-2026.

"Боротьба за правду триває. За кілька хвилин розпочнеться судове слухання у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Я впевнений, що не порушував правил МОК, тому вважаю свою дискваліфікацію абсолютно неправомірною. Я бачу всю вашу підтримку – і вона безмежно надихає мене", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання «шолому пам’яті», на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Гераскевич уже подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.