- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 907
- Час на прочитання
- 1 хв
Гераскевич дав перший коментар після відхилення апеляції на дискваліфікацію з Олімпіади-2026
Владислав відреагував на невтішне для нього рішення CAS.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив його апеляцію на дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
"CAS нас підвів. Ми обдумаємо наші подальші кроки", – сказав Гераскевич у коментарі Reuters.
Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.
Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.
Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.
Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.