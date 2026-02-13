Гераскевич дав перший коментар після відхилення апеляції на дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дав перший коментар після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив його апеляцію на дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"CAS нас підвів. Ми обдумаємо наші подальші кроки", – сказав Гераскевич у коментарі Reuters.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.