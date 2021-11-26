Відбір до ЧС-2022: результати жеребкування плейоф турніру

Стали відомі всі пари наступного етапу кваліфікації.

Сьогодні, 26 листопада, відбулося жеребкування плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. За його результатами визначились всі пари національних команд, які спробують приєднатися до Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Хорватії, Іспанії, Сербії, Англії, Швейцарії та Нідерландів у подальшій боротьбі за світову першість.

До вашої уваги всі пари плейоф ЧС-2022:

Півфінали:

Шотландія - Україна

Уельс - Австрія

Росія - Польща

Швеція - Чехія

Італія - Північна Македонія

Португалія - Туреччина

Фінали:

Уельс/Австрія — Шотландія/Україна

Росія/Польща — Швеція/Чехія

Португалія/Туреччина — Італія/Північна Македонія

Плейоф складатиметься з півфіналів і фіналів, які відбудуться в форматі одноматчевих протистоянь. 12 команд будуть розбиті на 3 шляхи по 4 команди. У півфіналах шість сіяних команд зіграють проти шести несіяних. Усі півфінали відбудуться на полі сіяних команд, тобто Україна проведе свій матч на виїзді.

Переможці шести півфінальних пар вийдуть до фіналів плейоф, де у вирішальних матчах змагатимуться за три останні путівки на Чемпіонат світу.

Стикові поєдинки відбудуться з 24 по 29 березня 2022 року.

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