Колядки для дітей: 55 різдвяних пісень для будь-якого віку

Колядки для дітей: 55 різдвяних пісень для будь-якого віку

Бажаєте порадувати своїх рідних та друзів на Різдво? ТСН.ua підготував для вас колядки для дітей, які легко вивчити та запам’ятати в будь-якому віці. Давайте готуватися до Різдва Христового разом!

Колядки для дітей 5 - 6 років

Я маленький пастушок

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

- Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Колядки для дітей

***

Маленький Ісусик

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну - Христос ся рождає!

***

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері , бо твій князь їде!

***

Колядка

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

- Усіх сповіщала.

(Н. Мудрик-Мриц)

***

Сніг на землю сипле тихо

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Віє вітер з гір

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Колядки для дітей

***

Колядую-дую

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Тягну за лико,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добривечір!

***

В гарну днину, в добрий час

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

Колядки для дітей 7 - 8 років

Небо ясні зірки вкрили

Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Снігом білим спорошило,

Нам дорогу помостило.

Добрий вечір господарю,—

Ми принесли Богу дари.

Наші пісні гарні дари

Рожденому для похвали.

Боже благий, Боже щирий,

Пошли же нам рік щасливий.

***

Колядка

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському!

Колядки для дітей

***

Застелено стіл скатертиною

Застелено стіл скатертиною

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

«Христос народився» казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Колядка

Святий вечір а я йду, сидить заєць на льоду.

Я його і став питати куди йти колядувати.

Він мені і показав ще й вушками помахав:

„Іди, іди туди де добрі люди, де добрий господар,

Де добра господиня дають дітям щедрий дар”

Добрий вечір. Христос народився! Славити Христа!

***

Я - маленький хлопчик

Я - маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик.

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

Христос народився -

Я веселюся,

Що дасте у руки -

Я поклонюся.

Чого не дасте -

Плакать не буду,

Скоса подивлюся

Та й піду отсюду.

Ви самі знайте -

По червінцю дайте,

Горішків хоч жменьку

Добавить в кишеньку.

Колядки для дітей

***

Я колядниця маленька

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

Колядин, колядин, я у батька один

Колядин, колядин, я у батька один.

Мені не дивуйте, ковбасу лаштуйте.

Колядин-дин, я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжечок та положи у мішечок,

З руками, з ногами, щоб бігав за нами.

Колядин, колядин, я у батька один,

По коліна кожушок, дайте, дядьку, пирожок.

Колядин, колядин, а я в батька один,

В порватім кожушку, винесіть пампушку.

Колядки для дітей

***

Десь падає сніжок тихенько

Десь падає сніжок тихенько

Плеяда зірочок засяяла маленьких

В грубці потріскують полінця

Ангелики враз стали на колінця

Ісусика вони вітають

І чемно рученьки складають

І ми спішімо привітати

І найцінніші дари дати

І віру, і любов свої

Даруємо Дитяточко тобі

Христос народився!

***

Ой заграю на дуду

Ой, заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

Колядки для дітей 9-10 років

Хтось веселий надпис вивів

Хтось веселий надпис вивів

На тоненькому льоду:

«Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!»

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряжені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Колядки для дітей

***

Ступає січень тихим кроком

Ступає січень тихим кроком,

Кружля у вальсі білий сніг,

З Різдвом Христовим,

З Новим роком Вітаєм радо вас усіх!

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Я біжу-стрибаю

Я біжу-стрибаю,

А хто двері відчиняє,

Щастя тим бажаю!

Щоб жили сто років з гаком

В щасті і любові,

Щоб з народження до смерті

Ви були здорові!

Щоби сонечко сіяло

В серці і на дворі,

І добра було по вінця

В хаті і коморі!

З колядою, колядою

Я біжу без втоми.

Вже мішок гостинців повен,

Поспішу додому!

***

Давним-давно в одній країні

Давним-давно в одній країні

Та й народила Мати Сина.

Від лиха, смерті і негод

Беріг Його Святий Господь!

Ісусом Сина Бог назвав,

Святі знання Ісусу дав.

Щоб людям шлях вказати світлий,

Добро й любов щоб в світі квітли.

І янгол в пору ту співав,

Ісуса свято прославляв!

Ісус навчив людей прощати,

Любити, вірить, сподіватись.

В уста він істину поклав,

Життя всім вічне дарував

Й не шкодував за нас свого.

Славімо тож усі Різдво!!!

***

Застелено стіл скатертиною

Застелено стіл скатертиною,

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

«Христос народився» казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

***

Заходить сонце, зірка сходить

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім’я збирається у колі,

В душі в всіх свято повстає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

І дружні сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів – колядники,

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

У пісні своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

І Зіркам світить всім в вікно.

Бо скоро вже наступить свято,

Під світлим іменем – Різдво!

***

Добрий вечір, люди

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

Колядки для дітей

***

В гарну днину, добрий час

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою, Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Зірочка з неба світло кидає

Зірочка з неба світло кидає.

Христос-Дитятко нині рождаєсь.

Світи весело Христу й Марії,

Кріпи у серці віру й надію.

Хай ця зірничка в Різдвяні свята

Несе все щастя до вашої хати,

Здоров’я, втіхи, пошани світу,

Багатства й долі на многії літа.

Колядки для дітей 11-14 років

Бігла Теличка з Набережничка

Бігла Теличка з Набережничка

Та забігла в Дідів Двір

Я вам Діду защедрую

Дайте Пирога

Як не дасте Пирога

Возьму Вола за Рога

Та виведу за Поріг

Зіб'ю йому Правий Ріг

Буду Рогом трубити

Буду Волом робити

Хвостом буду поганять

Собі гроші зароблять.

***

З-за високих гір

З-за високих гір

З-за високих гір Карпатських,

Із-за полонин

Йшла колядочка до мене!

Колядин-один!

Подолавши річку, море

І широкий степ,

Нам колядочка принесла

Танці і вертеп!

У вінок вплела різдвяний

Гілочки модрин

І принесла людям щастя!

Колядин-один!

(Л. Антонова)

Колядки для дітей

***

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

***

Тиха ніч, свята ніч!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

***

Пане, пане господарю

Пане, пане господарю,

Пусти нас до хати,

Хочем тобі, господарю,

Заколядувати.

Приспів:

Наш Ісус мале дитя,

Він дарує нам життя,

Щоб щасливо проживали

І горя не знали. (2 рази)

А ми - люди подорожні,

З дороги зблудили,

І до тебе, господарю,

Всі ми загостили.

Приспів. (2 рази)

Ми не хоче їсти, пити,

Тільки відпочити,

Хочем твою хатиноньку

Та й розвеселити.

Приспів. (2 рази)

Народженого Ісуса

Радо прославляймо,

Йому велич свого серця

І поклін відаймо.

Приспів. (2 рази)

***

Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник — Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник — Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник — Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Я дивлюсь на білосніжний двір

Я дивлюсь на білосніжний двір

Крізь вікна, розмальовані зрання.

На них – прекрасний візерунок крил

Мороз лишив, на честь народження Христа.

На дворі тиша, зіроньки блищать

Прозорі, наче вранішня роса.

В домівках свічки на столах горять,

На честь народження маленького Христа.

Усіх об’єднує казкова ніч,

Ніч істини й добра,

Різдвяне свято.

Усіх чекає дивовижна мить –

Народження Ісуса немовляти!

То ж заспіваймо радісно усі,

Нехай лунає наша пісня гучно!

Нехай летять у небо голоси

На честь народження спасителя Ісуса!

***

Зійшла зоря над Вифлеємом

Зійшла зоря над Вифлеємом –

Зоря надії і добра.

І трьох царів з країн далеких

В малу яскиню привела.

В дарах кадило, злото й миро

Царі Дитятку принесли.

Цареві світу поклонились,

Серця до Бога вознесли:

“Прийми, о Боже, нашу дяку,

Що нам Спасителя зіслав,

Що наші вислухав молитви,

Надію й спокій серцю дав”.

Сія зоря над Вифлеємом,

Христу вклонитись люди йдуть,

А три царі в краї далекі

Веселу вістку принесуть:

“Радійте, люди, Бог родився,

Славіть Його святе ім’я!

Нехай колядками вітає Боже Дитя уся земля”.

Колядки для дітей

***

Що за радість для нас всіх настала

Що за радість для нас всіх настала,

Яка досі в світі не бувала,

Свят Бог народився у той день,

І повився у яслах.

Вже й три царі прийшли аж зі сходу

І витають

Творця всего роду.

Свят Бог народився у той день,

І повився у яслах.

Ірод того не може збагнути,

Всіх питає:

“Чи се може бути?”

Свят Бог народився у той день,

І повився у яслах.

Казав діти дволітні стинати,

Щоб враз з ними й

Христу життя взяти,

Свят Бог народився у той день,

І повився у яслах.

Прийде скоро Іроду заглада,

А нам в Бозі втіха і відрада.

Свят Бог народився у той день,

І повився у яслах.

***

“Роди, Боже, жито”

Роди, Боже, жито, роди, Боже, жито

На новеє літо, на новеє літо.

Роди, Боже, сливи. Роди, Боже, сливи

Щоб були щасливі, Щоб були щасливі.

Роди, Боже, гроші, роди, Боже, гроші

Для кожної душі, для кожної душі.

Роди, Боже, гроші

Для кожної душі, Для кожної душі.

Роди, Боже, бджоли, роди, Боже, бджоли

Щоб були здорові, щоб були здорові.

Роди, Боже, бджоли.

Щоб були здорові, щоб були здорові.

Роди добра в хаті, роди добра в хаті,

Щоб були багаті, щоб були багаті.

Роди добра в хаті,

Щоб були багаті, щоб були багаті.

Роди, Боже, хліба, Роди, Боже, хліба,

Щоб країна квітла, роди, Боже, хліба.

Роди, Боже, хліба,

Щоб країна квітла, роди, Боже, хліба.

Дай нам, Боже, сили, щоб були у мирі.

Дай нам, Боже сили, щоб були у мирі.

Дай нам, Боже сили.

Дай нам, Боже сили, щоб були у мирі.

Дай нам, Боже сили.

Роди, Боже, жито.

Сучасні колядки для дітей

Я колядник хоч куди

Я колядник хоч куди,

В мене гарні чобітки.

Маю теплий кожушок

Та порожній ще мішок!

Ось я вам заколядую!

Слів для вас не пошкодую!

Ну а ви ж мені на свято

Накривайте стіл багато:

Шмат ковбаски, сиру трішки,

Можна яблука й горішки,

Тортик «Празький» солоденький,

Ще й цукерочок дві жменьки!

Я ж бажаю всій родині

Дні яскраві, теплі, мирні!

Хай Господь дарує радо

Вам в сім’ю «Тойоту Прадо»!

Щоб завжди були у парі,

Побажаю ще й «Ферарі»,

Замок в Австрії та Римі,

Де басейнів аж чотири.

До смачненького слівця

Побажаю шмат сальця!

Діамантів ще бажаю

Та мішечок наставляю!

***

Вифлеємська зірка сяє

Вифлеємська зірка сяє

Та з Різдвом усіх вітає!

Годі, люди, нам жаліться!

Посміхніться, обійміться!

Бо Різдвяний світлий час

В душі загляда до вас!

І, коли там, раптом, пусто –

Не поможе і капуста!

То нехай же розквіта

В душах світла доброта,

Зможете тоді все мати,

Що могли би побажати!

Ми бажаємо вам щиро

Злагоди, достатку, миру!

Тож з добром нас відпустіть

І щось в торбу покладіть!

Колядки для дітей

***

На синім небі

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя народилося —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

У добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

***

Колядуєм, колядуєм!

Колядуєм, колядуєм!

Наша зіронька віщує,

Що у вашій всій господі

І в саду, і на городі,

Буде щедрий урожай!

І шумітиме, як гай,

Слава про усю родину

Ген на всеньку Україну!

Буде вдосталь хліба, солі,

Масла, ковбаси, квасолі

І гороху, бо у нас

Не такий доступний газ!

Буде все, чого вам треба!

Каже зіронька із неба,

Тільки ви тим не гордіться,

А із нами поділіться!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

(На це слід відповідати: «Славімо Його!»)

***

Колядка “Дзень-дзелень” (“Jingle Bells” українською)

Срібно-білий сніг вистеле поріг

Кличе у світи серпантин доріг

За вікнами імла і в пошуках тепла

По вулиці засніженій іде-бреде зима.

Цілий день дзень-дзелень, дзвоники дзвенять,

Ялинкові ліхтарі казково мерехтять.

Цілий день дзень-дзелень, ділі-дон, дінь-дінь,

Зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін.

Миколай іде, хор янголів веде,

Вітер-сніговій у димар гуде.

Ми зичимо усім, дорослим і малим,

У цю чарівну світлу ніч

Знайти свій теплий дім.

Цілий день дзень-дзелень, дзвоники дзвенять,

Ялинкові ліхтарі казково мерехтять.

Цілий день дзень-дзелень, ділі-дон, дінь-дінь,

Зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін.

Подарунків міх, ласощів та слів,

Щастя і добра вистачить на всіх.

Дивися на вікні – дерева крижані,

Це Новий Рік летить до нас на білому коні.

Цілий день дзень-дзелень, дзвоники дзвенять,

Ялинкові ліхтарі казково мерехтять.

Цілий день дзень-дзелень, ділі-дон, дінь-дінь,

Зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін.

Маленькі колядки для дітей

Колядин-дин

Колядин-дин,

я бабусю, один.

Винеси мені пиріжечок

та положи у мішечок

З руками, з ногами,

щоб бігав за нами.

***

Я дівчина маленька

Я дівчинка маленька,

В мене платтячко рябеньке.

Я ще не знаю, ні аз, ні буки,

Дайте мені червінчика в руки.

Будьте з празником здорові!

***

Я маленький як вершок

Я маленький як вершок,

поїв каші горщик,

А на другий поглядаю

І вас з празником вiтаю!

Колядки для дітей

***

Я панночка маленька

Я панночка маленька,

У мене шуба новенька,

Чоботки коркові.

Пожалуйте червонця на підкови.

***

Колядую, колядую

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

***

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба на діда,

Що немає хліба.

***

Під ногами сніг рипучий

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий —

День Народження Христа!

***

Зараз хочу привітати

Зараз хочу привітати

Вас усіх з веселим святом,

Я вам хочу побажати,

Щоб добро прийшло до хати,

Щоби жити і радіти,

Щоб росли здорові діти,

Щоби сонечко веселе

Вашу тішило оселю!

Колядки для дітей

***

Я маленький пастушок

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

***

Я маленький хлопчик

Я маленький хлопчик

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки —

Це мої потішки.

З Святим вечором!

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