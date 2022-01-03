Колядки для детей: 55 рождественских песен для всех возрастов

Колядки для детей: 55 рождественских песен для всех возрастов

Хотите обрадовать своих родных и друзей на Рождество? ТСН.ua подготовил для вас колядки для детей, которые легко выучить и запомнить в любом возрасте. Давайте готовиться к Рождеству Христову вместе!

Колядки для детей 5 – 6 лет

Коляд, коляд, колядушек

Коляд, коляд, колядушек —

Хорош с медком оладушек!

А без меду — не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

***

Господин, господа

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

Колядки для детей

***

Щедрик-Петрик

Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

***

Коляда, коляда

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд.

***

Мы сегодня в доме вашем

Мы сегодня в доме вашем

В вашу честь споем и спляшем!

Всех зовем на наши святки!

Ждут вас игры и загадки.

Ждут гаданья, пляски, смех!

Шуток хватит здесь на всех!

***

Чтоб веселым был ваш дом

Чтоб веселым был ваш дом,

Красота цвела кругом,

Чтобы вы добро дарили,

Тем же вас благодарили.

***

Буду маме помогать

Буду маме помогать

И пойду колядовать.

Буду песни петь, плясать,

С Рождеством всех поздравлять,

Чтобы праздник был вокруг,

С Новым годом, милый друг!

***

Я иду колядовать

Я иду колядовать,

Вас стихами угощать,

Сладенькими песнями

Прям из поднебесья.

Не жалейте для меня

Вы конфет и пирога.

Колядки для детей

***

Светит месяц за окном

Светит месяц за окном,

Мы заходим в каждый дом,

Чтобы вас развеселить,

Угощенье попросить.

Пусть уйдёт от вас беда.

Рождество идёт сюда.

***

Колядка

Я пришла (пришёл) колядовать

И нельзя мне отказать.

Счастье я с собой взяла

И к вам в дом я привела.

Радость, мир, покой, уют –

Жить теперь все будут тут.

Колядки для детей 7 – 8 лет

Колядую, колядую

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!

***

Вам звоночками позвоним

Вам звоночками позвоним

С пожеланьем и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Колядки для детей

***

Христос Спаситель

Христос Спаситель

В полночь родился.

В вертепе бедном

Он поселился.

Вот над вертепом

Звезда сияет.

Христос Владыко,

В Твой день рожденья.

Подай всем людям

Мир просвещенья!

***

Добрый вечер добрым людям!

Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!

***

Коляда-моляда

Коляда-моляда

Прикатила молода!

Мы нашли коляду

Во Мироновом двору.

Эй, дядька Мирон,

Выноси добро во двор.

Как на улице мороз

Подмораживает нос.

Не велит долго стоять,

Велит скоро подать

Или тепленький пирог,

Или маслица, творог,

Или денежку копьем,

Или рубль серебром!

***

С праздником вас поздравляем

С праздником вас поздравляем –

Рождество мы прославляем.

Приготовьте угощенье:

Пироги нам и печенье.

Да насыпьте нам монет,

А за это мы в ответ

Счастье, радость в этот дом

И здоровье приведём.

***

Мы пришли колядовать

Мы пришли колядовать,

Святой праздник прославлять.

Мы желаем вам сполна

Золота и серебра.

Чтоб в достатке семья ваша,

Дом чтоб был как полна чаша.

Счастье пусть придёт в ваш дом!

Поздравляем с Рождеством.

Колядки для детей

***

Вы откройте ворота

Вы откройте ворота,

К вам пришла вся детвора.

Будем мы колядовать,

Песни петь и танцевать.

Нам в обратную дорогу

Дайте пирогов немного.

***

Мы колядки-колядушки

Мы колядки-колядушки

Пропоем вам прямо в ушки.

Дайте сладеньких конфеток,

Чтоб Господь послал вам деток.

Дайте денежек хрустящих,

Чтобы в доме было счастье.

Горсть монеток дай, хозяин.

С Рождеством вас поздравляем!

***

Мы веселые колядки

Мы веселые колядки

Пропоем для жизни сладкой.

Коль одарите нас знатно,

Будет счастье и богатство.

Потрясите кошелечек,

Дайте пирога кусочек,

Шоколадок и конфет,

Чтобы жить весь год без бед.

Поделитесь от щедрот

Просит ряженый народ.

Без подарков не уйдем!

С Новым годом! С Рождеством!

Колядки для детей 9-10 лет

Мы пришли колядовать

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

У приветливых хозяев

Год пусть будет урожайным.

Дайте ряженым конфет,

Счастье вам пришлет привет.

Дайте рубликов, монет,

Жить вы будете сто лет

Сыпьте все в мешок до кучи.

На дворе мороз трескучий,

Мы замерзли, но теплом

Отогрел ваш добрый дом!

***

Ой, колядка-коляда

Ой, колядка-коляда,

Хозяюшка молода

И хозяин строгий

Встречайте на пороге

Ряженых искусников,

Угостите вкусненьким.

Сыпьте деньги, сласти,

Не спугните счастье.

Пусть у вас все спорится

И воздастся сторицей!

Колядки для детей

***

Бегала коровка от поля до лесочка

Бегала коровка от поля до лесочка!

Потом к деду во двор!

Дед на выговор спор!

Ты, дедуся, не дуйся!

Доставай рублики,

Будут тебе бублики.

Да зови бабушку,

Пусть несет оладушку!

Потом блинчики и мясо,

Из своего запаса!

***

Колядка – колядка

Колядка – колядка,

Жизнь будет сладка,

Поднесите меду,

Не дойду до броду!

Поднесите пряник,

Будет вам кланник!

Нет ни пряников ни меда,

Бегите вдоль огорода!

Приносите кладу,

Ему будем рады!

***

Открывай, хозяин, хатку

Открывай, хозяин, хатку,

Слушай славную колядку.

Быстро к кошельку метнись,

На подарки не скупись.

Щедрым людям будет счастье,

Обойдут их все ненастья,

Будет изобильным дом.

Поздравляем с Рождеством!

***

Коляда приходит – это сказка

Коляда приходит – это сказка

Счастье, снег, коньки, салазки!

Огни на елке и детский смех!

И общая радость для всех-всех!

А теперь нам за поздравленье,

Полагаются конфеты и печенье!

***

А дай Бог тому

А дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем , и бытьем,

И богатством!

Колядки для детей

***

Пришла Коляда

Пришла Коляда

Накануне Рождества.

Дай Бог тому, кто в этом дому,

Всем людям добра желаем.

Золота, серебра,

Пышных пирогов,

Мягоньких блинов.

Доброго здоровья,

Маслица коровьего.

***

Принимайте люди поздравления

Принимайте люди поздравления!

День пришел всеобщего веселья!

Короткие, средние, длинные,

Юные, молодые, старинные!

Всем несем мы поздравления,

Ждем за это угощения!

***

Как Христово Рождество

Как Христово Рождество

Подкатилось под окно,

Никаноров-то двор

На семи-то столбах.

Столбы точеные,

Позолоченные.

Наша-то коляда

Ни мала, ни велика.

Под окошком шьет,

Пирожки подает.

Тут в хозяйском дому.

Колядки для детей 11-14 лет

Ночь тиха над Палестиной

Ночь тиха над Палестиной,

Спит усталая земля,

Горы, рощи и долины —

Скрыла все ночная мгла.

В Вифлееме утомленном

Все погасли огоньки,

Только в поле отдаленном

Не дремали пастухи.

Стадо верно сосчитали,

Обвели ночной дозор,

И, усевшись, завязали,

Меж собою разговор.

Вдруг раздался шелест нежный,

Трепет пастухов объял,

И в одежде белоснежной

Ангел Божий им предстал:

“Не пугайтесь, не смущайтесь,

От Небесного Отца

Я пришел с великой тайной

Вам возрадовать сердца.”

Милость людям посылает

Сам Христос Владыка Царь,

Грешный мир спасти желает

И Себя приносит в дар.

Ночь тиха над Палестиной,

Спит усталая земля,

Горы, рощи и долины —

Скрыла все ночная мгла.

Колядки для детей

***

Рождество Христово, Ангел прилетел

Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!”

Пастыри в пещеру первые пришли

И младенца Бога с Матерью нашли,

Стояли, молились, Христу поклонились –

Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.

Прости прегрешенья, дай нам оставленье –

Днесь Христово Рождество!

***

Ночь тиха, ночь свята

Ночь тиха, ночь свята,

В небе свет, красота.

Божий Сын пеленами повит,

В Вифлеемском вертепе лежит.

Спи, Младенец Святой,

Спи Младенец Святой.

Ночь тиха, ночь свята,

И светла и чиста.

Славит радостный Ангелов хор,

Далеко оглашая простор

Над уснувшей землёй

Над уснувшей землёй.

Ночь тиха, ночь свята,

Мы поём Христа.

И с улыбкой Младенец глядит,

Взгляд Его о любви говорит

И сияет красой

И сияет красой.

***

Небо и земля

Небо и земля, небо и земля

Ныне торжествуют.

Ангелы, люди, Ангелы, люди

Весело ликуют.

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, славу воздают.

Пастухи играют, Пастыря встречают,

Чудо, чудо возвещают.

Во Вифлееме, во Вифлееме,

Радость наступила!

Чистая Дева, чистая Дева,

Сына породила!

Христос родился, Бог воплотился,

Ангелы поют, славу воздают.

Пастухи играют, Пастыря встречают,

Чудо, чудо возвещают.

***

Мы пришли не с далекой персиды

Мы пришли не с далекой персиды

И звездой не указан нам путь,

Не имеем мы светлой порфиры

И не вез нас пустынный верблюд

Мы пришли, Ежегодно приходим

Мановеньем к вертепу сему,

Драгоценных даров не приносим

Возлежащему в яслях Христу

Мы пришли, со смиреньем приходим

По примеру простых пастухов,

Поклоненье с молитвой приносим

И от сердца святую любовь.

Принесли мы, Спасителю мира,

Дар великий – Матерь Тебе

Пресвятую Деву Марию –

Чистейшую Матерь любве.

Колядки для детей

***

Торжествуйте, веселитесь

Торжествуйте, веселитесь

Люди добрые со мной,

И с восторгом облекитесь

В ризу радости святой.

Ныне Бог явился в мире –

Бог богов и Царь царей.

Не в короне, не в порфире

Сей Небесный Иерей.

Он родился не в палатах

И не в убранных домах.

Там не видно было злата,

Где лежал Он в пеленах.

Невместимый Он вместился

В тесных яслях, как бедняк.

Для чего же Он родился?

Для чего же бедно так?

Для того, чтоб нас избавить

От диавольских сетей

Возвеличить и прославить

Нас любовию своей

Вечно будем Бога славить

За такой день торжества!

Разрешите Вас поздравить

С Днём Христова Рождества!

Много лета вам желаем,

Много, много, много лет.

***

Ты, хозяин, не томи

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

***

Маленький хлопчик

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

Колядки для детей

***

На новое вам лето

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

***

Коляда, мол яда

Коляда, мол яда,

Уродилась коляда!

Кто подаст пирога –

Тому двор живота,

Еще мелкой скотинки –

Числа бы вам не знать!

А кто не даст ни копейки –

Завалим лазейки,

Кто не даст лепешки –

Завалим окошки,

Кто не даст пирога –

Сведем корову за рога,

Кто не даст хлеба –

Уведем деда,

Кто не даст ветчины –

Тем расколем чугуны!

Современные колядки для детей

Воробушек летит

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

Как на улице мороз

Подмораживает нос.

Не велит долго стоять,

Велит скоро подать

Или тепленький пирог,

Или маслица, творог,

Или денежку копьем,

Или рубль серебром!

***

Колядую, колядую

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку:

– Вкусности давай-ка!

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

Пастилу и мармелад –

Всем гостинцам буду рад.

Всех я стану угощать

И хозяйку восхвалять!

***

Динь-динь-динь (русская версия "Jingle Bells")

Опять блестит снежок

У елок на ветвях,

И мы с тобой опять

Катаемся в санях.

Сугробы по краям

Мелькают все быстрей,

Все громче бубенцы звенят,

И нам все веселей!

Припев: Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Бубенцы звенят,

Снег летит из-под копыт,

И сани вдаль летят!

Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Звонче бубенцы,

И веселый смех летит,

Летит во все концы!

И пусть кусает нос

Задиристый мороз,

От смеха нам тепло,

От радости светло.

Несется с нами вскачь

Снежинок хоровод,

Вдруг резкий поворот,

И вверх тормашками в сугроб!

Припев: Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Бубенцы звенят,

Снег летит из-под копыт,

И сани вдаль летят!

Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Звонче бубенцы,

И веселый смех летит,

Летит во все концы!

Уж месяц в облаках,

И нам пора домой,

А завтра мы еще

Прокатимся с тобой.

И будут бубенцы

Заливисто звенеть,

И эту песенку про них

Мы снова будем петь!

Припев: Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Бубенцы звенят,

Снег летит из-под копыт,

И сани вдаль летят!

Динь-динь-динь, динь-динь-динь,

Звонче бубенцы,

И веселый смех летит,

Летит во все концы!

***

Так повелось на белом свете

Так повелось на белом свете

Уж много лет подряд

В такой волшебный, добрый вечер

С небес к нам ангелы летят

Они несут добро, надежду,

Благословенье в каждый дом

Всех с новым годом поздравляю

И с благодатным Рождеством!

Колядки для детей

***

Добрый вечер, щедрый вечер

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

Колядки для детей короткие

За монетку я приду

За монетку я приду,

Громко песенку спою

Про колядку-коляду.

Счастья в новом вам году.

***

Ангелы идут со мной

Ангелы идут со мной,

К вам я их привёл домой.

Пусть они вас охраняют

И от зла оберегают,

Ведь в ответе пред Христом.

Поздравляем с Рождеством.

***

С Боженькой пойду вдвоём

С Боженькой пойду вдвоём

Нести радость в каждый дом.

Счастье, чудо, мир, уют

С нами вместе к вам придут.

Колядки для детей

***

Мы колядки вам пропели

Мы колядки вам пропели,

Угощенья подоспели.

Пожелаем вам в ответ

Прожить долго и без бед.

***

Ангел рядышком идёт

Ангел рядышком идёт,

И меня он бережёт

От ненастья, разных бед,

Ведь Христу он дал обет:

Боженьку кто прославляет,

Того ангел охраняет.

***

Ангел пусть вас охраняет

Ангел пусть вас охраняет,

Сон хранит, оберегает.

В этот славный вечер пусть

Навсегда уходит грусть.

***

Пусть хранит Господь

Пусть хранит Господь вас всюду,

Рядом с вами будет чудо.

Потому что коляда –

Это добрые слова,

Значит, скоро Рождество,

Значит, счастье в дом пришло.

Колядки для детей

***

Колядуем, колядуем

Колядуем, колядуем,

Вам, друзья, мы наколдуем

Много счастья и добра,

Чтоб жизнь лёгкая была.

Дайте нам с собой конфетку,

Пироги и чуть монетки.

***

Тёмный опустился вечер

Тёмный опустился вечер,

Мы идём скорей на встречу,

Чтобы счастье и любовь

В вашем доме жили вновь.

Потому что коляда –

Поздравляем вас, друзья!

***

Коляда

Я пришёл (пришла) колядовать,

С Рождеством вас поздравлять.

Пусть заходит чудо в дом,

Поздравляю с Рождеством!

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