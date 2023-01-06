"Конвульсії московського режиму": Огризко пояснив "різдвяне перемир'я" Путіна

Кремль вирішив продемонструвати свою "миролюбність", однак від ультиматумів Україні не відмовляється.

"Різдвяне перемир'я" в Україні, яке односторонньо оголосив президент РФ Володимир Путін, є пропагандистським кроком для російської публіки.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Останні кроки, які робить московський рашистський режим, свідчить, що це конвульсії перед тим, що режим добіжить свого кінця... Всі ці перемир'я - виключно для внутрішнього користування, щоб якось чимось годувати своє народонаселення, якому потрібні перемоги. Перемог нема, тому треба шукати бодай щось", - каже ексглава МЗС.

За його словами, окупанти хочуть приміряти на себе образ миротворців - "що вони за мир, тільки будь ласка віддайте все, що ми у вас захопили, проведіть всі наші забаганки, а далі почнемо про щось говорити".

"Це очевидна маячня, на яку ніхто ніколи йти не буде. Є однозначна реакція України і всіх цивілізованих країн, що це черговий пропагандистський крок, який нічого практичного не має", - каже Огризко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив в односторонньому 36-годинне припинення вогню в Україні - "різдвяне перемир'я" від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. За ініціативи Путіна міноборони РФ віддало наказ про тимчасове припинення вогню.

Українська влада не сприйняла ініціативу Кремля - президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче "використати Різдво як прикриття" для реалізації своїх загарбницьких планів. За його словами, що Кремль завжди використовує перепочинки на війні, щоб продовжити її з новою силою.

Секретар РНБО Олексій Данілов додав, що Україна не вела з РФ жодних перемовин про перемир’я, відповідно, припиняти вогонь не збирається.

Міноборони РФ 6 січня очікувано звинуватило Україну в недотриманні режиму перемир'я.

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