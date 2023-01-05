Данілов - про "різдвяне перемир'я" від Росії: "Хто в це повірить? Ми вас будемо гризти"

Заяви Росії - це брехня та лицемірство, наголосив Данілов.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не планує запроваджувати "режим припинення вогню", про який заявила Росія. Він додав, що "кремлівські чорти, які вбивають українців не мають нічого спільного з християнством".
Про це він написав у Twitter.
"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - сказав Данілов.
Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023
В етері "24 каналу" Олексій Данілов додав, що Україна не вела ніяких переговорів про "перемир'я" з Росією на Різдво.
"А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі в Росію. Крапка. Ніяких переговорів з ними... Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення. Прикриватися якимись святами християнськими, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна", - сказав секретар РНБО.
"Різдвяне перемир'я" від Росії: що відомо
Російський патріарх Кирило, який підтримує війну проти України та масові вбивства, напередодні виступив з ініціативою про "припинення вогню" на час Різдва.
Це підтримав російський диктатор Путін та доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на 36 годин.
Міноборони країни-агресорки підтримав рішення Путіна та запровадив так зване "перемир'я".
Зазначимо, що напередодні Великодня-2022 Україна пропонувала Росії режим припинення вогню, проте у Кремлі відмовились це робити та за день до свята обстріляли житловий будинок в Одесі, де загинуло щонайменше 8 людей.
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