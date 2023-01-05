До Білорусі прибула нова партія російських бронемашин

Ешелон із 34 одиницями техніки, якої достатньо для укомплектування батальйону, попрямував у бік Бреста.

Міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття з Росії нової партії бронетранспортерів БТР-82A. Окрім цих бронемашин, з РФ прибули БТР-80К (командирський варіант БТР-80), броньовані медичні (БММ) та ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ-К) на базі БТР-80.

Як повідомляє моніторинговий сайт “Беларускі гаюн”, у четвер, 5 січня, ешелон із 34 одиницями техніки, якої достатньо для укомплектування батальйону, попрямував у бік Бреста.

Нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади. У 2019 році на озброєння одного з батальйонів цієї бригади уже надійшли модернізовані в Білорусі БТР-70МБ1. Нова техніка з Росії повинна замінити застарілі БТР-80, які також експлуатуються у цьому підрозділі.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Білоруські спостерігачі нагадали, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в збройних силах Республіки Білорусь.

Раніше, у вересні 2021 року, до Білорусі прибула перша партія нових бронетранспортерів, яка надійшла на озброєння 339 окремого механізованого батальйону 120 механізованої бригади, і по кілька одиниць - до 72 об'єднаного навчального центру та Військової академії РБ (для навчання курсантів). Крім БТР-82А, тоді ж до Білорусі прибули і дві одиниці БРЕМ-К (було передано до 6 та 120 механізованих бригад).

У грудні 2021 року до РБ прибула друга партія БТР-82А, яка надійшла на озброєння 202 механізованого батальйону 6 механізованої бригади (загалом 43 одиниці техніки - БТР-82А, БТР-80К та БММ).

“Таким чином, переведення на БТР-82А (з БМП-2 та БТР-80 відповідно) торкнувся вже не тільки механізованих, а й підрозділів сил спеціальних операцій. На отриманих у 2021 році БТР-82А були встановлені засоби зв'язку та приціли білоруського виробництва. Про встановлення цього обладнання на новій партії БТР-82А не повідомлялося”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Білорусі продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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