В Беларусь прибыла новая партия российских бронемашин

Эшелон с 34 единицами техники, которой достаточно для укомплектования батальона, направился в сторону Бреста.

Министерство обороны Беларуси сообщило о прибытии из России новой партии бронетранспортеров БТР-82A. Кроме этих бронемашин из РФ прибыли БТР-80К (командирский вариант БТР-80), бронированные медицинские (БММ) и ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К) на базе БТР-80.

Как сообщает мониторинговый сайт "Беларускі гаюн", в четверг, 5 января, эшелон с 34 единицами техники, которой достаточно для укомплектования батальона, направился в сторону Бреста.

Новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады. В 2019 году на вооружение одного из батальонов этой бригады уже поступили модернизированные в Беларуси БТР-70МБ1. Новая техника из России должна заменить устаревшие БТР-80, также эксплуатируемые в этом подразделении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Беларуские наблюдатели напомнили, что это третий батальонный комплект БТР-82А в вооруженных силах Республики Беларусь.

Ранее, в сентябре 2021 года, в Беларусь прибыла первая партия новых бронетранспортеров, которая поступила на вооружение 339 отдельного механизированного батальона 120 механизированной бригады, и по несколько единиц — в 72 объединенный учебный центр и Военную академию РБ (для обучения курсантов). Кроме БТР-82А, тогда же в Беларусь прибыли и две единицы БРЭМ-К (было передано в 6 и 120 механизированные бригады).

В декабре 2021 года в РБ прибыла вторая партия БТР-82А, которая поступила на вооружение 202 механизированного батальона 6 механизированной бригады (всего 43 единицы техники – БТР-82А, БТР-80К и БММ).

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“Таким образом, перевод на БТР-82А (с БМП-2 и БТР-80 соответственно) затронул уже не только механизированные, но и подразделения сил специальных операций. На полученных в 2021 году БТР-82А были установлены средства связи и прицелы белорусского производства. Об установке этого оборудования на новой партии БТР-82А не сообщалось”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Белоруссию продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

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