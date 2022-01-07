Новий варіант коронавірусу вперше виявлений у Франції: що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу вперше виявлений у Франції: що про нього відомо

На цю мить цей варіант COVID-19 знаходиться під наглядом.

Варіант коронавірусу B.1.640, виявлений уперше у Франції, поки не має широкого поширення, він перебуває під наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це заявила експерт організації Марія ван Керкхов, пише Deutsche Welle.

За даними ВООЗ, цей варіант вірусу SARS-CoV-2 був виявлений у низці країн у вересні 2021 року, а в листопаді експерти організації надали йому статус "варіанту під наглядом". У Франції цей варіант припадає менш як 1 відсотка випадків зараження, сказала ван Керкхове.

Також читайте Оновила COVID-рекорд: Франція зафіксувала найвищий в Європі приріст хворих на коронавірус

"Дуже важливо його відстежувати, особливо з урахуванням кількості мутацій, які він має, але зараз він не поширений широко", — наголосила вона. При цьому ван Керкхов не надала даних про кількість випадків зараження варіантом B.1.640 у світі.

Нагадаємо, що 77% населення Франції вже отримали щонайменше дві дози вакцини проти коронавірусу. Тим часом президент країни Еммануель Макрон пригрозив "завдати клопоту" французам, які відмовляються від щеплення проти COVID-19.

Читайте також:

Пандемія коронавірусу: у світі за добу зафіксували рекордні 2,5 мільйона заражень