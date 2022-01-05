Різдво 2022: найпопулярніші ворожіння

Раніше на Різдво, крім молоді, ворожили й старші люди.

Різдвяні свята в Україні з їх традиційною обрядовістю увібрали у себе найтиповіші види народно-драматичної творчості українців та різноманітних ритуалів.

Як пише відомий український етнограф Василь Скуратівський у книжці "Місяцелік", по всій території України були поширені різдвяні ворожіння та заклинання. Скажімо, хлопець, який не хотів, аби до його юнки засилали сватів інші парубки, то йшов увечері до млина, брав три скіпки зі шлюзів, які перетинали лотоку, загортав їх у ганчірку і таємно втикав у одвірок нареченої.

Дівчата своєю чергою йшли до ополонки, роздягалися і, окропившись водою, нашіптували порівняння води зі сватами.

Удома розплітали волосся, брали в руки хліб і, тричі обійшовши оселю, дивились у вікно, де начебто має показатися доля. Дехто з юнок вмивав обличчя калиновим соком, щоб завжди було рум'яним.

На Лівобережній Україні хлопці та дівчата робили устілки з сіна, що лежало на покуті, для правого чобота, а напередодні Нового року клали під подушку, кажучи: "Хто мені судиться, той цієї ночі присниться".

Крім того, дівчата мили посуд і виносили його на вулицю, постукуючи в миски; звідки відгукнеться пес, туди піде заміж. Потім підходили до вікон сусідів: якщо чули слово "сядь" — то пощастить вийти заміж, а коли "йди" — в цьому році не прийдуть свати.

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Якщо дівчина хотіла побратися з хлопцем, то підходила до хліва і слухала, як поводяться свині: тихо сплять — в родині лад, а коли кричать — у сім'ї часті сварки...

Були ще одне ворожіння: дівчата, пов'язавши вузлами хустини, клали їх у ночви й імітували рухами, начебто палають — чиї хустки випали на долівку, ті юнки підуть заміж. Після цього клали на столі різні речі (сокиру, ножиці, чарку тощо), із зав'язаними очима почергово підходили,— до якої речі доторкнулася, таким на вдачу буде майбутній чоловік.

Крім молоді, ворожили й старші люди. їх переважно турбувало, скільки кому жити. Ставши між лампадкою і свічкою, дивилися, чи буде подвійна тінь; якщо тільки одна, то це на швидку смерть. Діти в цей час удосталь гралися на розстеленій долі соломі, відтворюючи звуки домашньої птиці чи сценки збирання грибів у лісі. Щоби діти не плакали, їм давали гризти горіхи. Проте суворо забороняли їсти у дворі, бо, мовляв, птиця постійно клюватиме зерно в посівах. У цей день намагалися не брати в борг, щоб не жебракувати цілий рік.

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