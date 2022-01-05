Рождество 2022: самые популярные гадания

Раньше на Рождество, кроме молодежи, гадали и пожилые люди.

Рождественские праздники в Украине с их традиционной обрядностью впитали в себя самые типичные виды народно-драматического творчества украинцев и разнообразных ритуалов.

Как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский в книге "Месяцелик", по всей территории Украины были распространены рождественские гадания и заклинания. Скажем, парень, который не хотел, чтобы к его юноше ссылали сватов другие парни, то шел вечером к мельнице, брал три луча из шлюзов, которые пересекали лоток, заворачивал их в тряпку и тайно втыкал во двор невесты.

Девушки в свою очередь шли к проруби, раздевались и, окропившись водой, нашептывали сравнение воды со сватами.

Дома расплетали волосы, брали в руки хлеб и, трижды обойдя дом, смотрели в окно, где вроде бы должна показаться судьба. Кое-кто из юношей умывал лицо калиновым соком, чтобы всегда было румяным.

На Левобережной Украине ребята делали стельки из лежащего в углу сена для правого сапога, а в канун Нового года клали под подушку, говоря: "Кто мне судится, тот этой ночью приснится".

Кроме того, девушки мыли посуду и выносили ее на улицу, постукивая в миски; откуда отзовется пес, туда пойдет замуж. Потом подходили к окнам соседей: если слышали слово "сядь" — то удастся выйти замуж, а когда "уходи" — в этом году не придут сваты.

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Если девушка хотела пожениться с парнем, то подходила к хлеву и слушала, как ведут себя свиньи: тихо спят — в семье порядок, а когда кричат — в семье частые ссоры.

Были еще одна гадания: девушки, повязав узлами платки, клали их в корыта и имитировали движениями, как будто пылают — чьи платки выпали на пол, те юноши пойдут замуж. После этого клали на столе разные вещи (топор, ножницы, рюмку и т.п.), с завязанными глазами поочередно подходили, — к какой вещи прикоснулась, таким на удачу будет будущий муж.

Кроме молодежи, гадали и люди постарше, их преимущественно беспокоило, сколько кому жить. Став между лампадкой и свечой, смотрели, будет ли двойная тень; если только одна, то это на скорую смерть. Дети в это время в изобилии играли на расстеленной судьбе соломе, воспроизводя звуки домашней птицы или сценки сбора грибов в лесу. Чтобы дети не плакали, им давали грызть орехи. Однако строго запрещали есть во дворе, потому что, мол, птица будет постоянно клевать зерно в посевах. В этот день старались не брать взаймы, чтобы не попрошайничать круглый год.

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