Китай відправив 1,3 млн людей на карантин через три безсимптомні COVID-випадки

Китай відправив 1,3 млн людей на карантин через три безсимптомні COVID-випадки

Громадян зобов'язали залишатися вдома, а навчання та всі громадські збори скасували.

У китайській провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу відправили на карантин після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє The Guardian.

Зазначається, що громадян зобов'язали залишатися вдома. У місті призупинили роботу громадського транспорту, а навчання та всі громадські збори скасували.

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Окрім того, влада наказала магазинам та супермаркетам призупинити всю комерційну діяльність, за винятком "забезпечення постачання товарів повсякденного попиту". Центр Юйчжоу заблокували, заборонивши людям в'їжджати або виїжджати з нього.

У вівторок, 4 січня, КНР повідомила про 175 нових випадків захворювання на COVID-19, більшість з яких зафіксували у північно-західній провінції Шеньсі, адміністративним центром якої є закрите на карантин місто Сіань, жителі якого скаржаться на нестачу їжі.

Для 13-мільйонного населення міста діють жорсткі обмеження на пересування. Так, лише раз на три дні кожне домогосподарство може відправляти одного з членів родини до магазину для купівлі предметів першої необхідності.

Нагадаємо, що в неділю в Сіані оголосили про звільнення двох високопосадовців Комуністичної партії з району Янта у спробі "підсилити роботу з профілактики та контролю пандемії" в регіоні.

Минулого місяця дисциплінарний орган Китаю також оголосив, що десятки посадових осіб були покарані за "недостатню суворість" у запобіганні спалаху та боротьбі з COVID-19.

КНР дотримується суворої стратегії нульового зараження коронавірусом, використовуючи масове тестування і карантин, щоб зупинити спалахи. Країна також перебуває у стані підвищеної готовності до COVID-19, оскільки готується до проведення зимових Олімпійських ігор.