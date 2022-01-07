Схудла Софія Стужук у мікробікіні показала стрункі сідниці

Зірка поділилася пікантними світлинами.

Відома українська блогерка Софія Стужук відпочиває в Буковелі.

До слова, зірка перед Новим роком там була, втім, знаменитість знову вирішила поїхати туди. До слова, Софія не могла не потішити своїх прихильників. Зірка опублікувала фото, на якому позує перед камерою в мікробікіні.

Софія Стужук у мікробікіні / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Новини на сьогодні. Я схудла, і наразі я собі подобаюся більше, аніж коли-небудь в життя. Я щаслива. Ми знову в Буковелі", - поділилася зірка.

Так, блогерка опублікувала у своєму Instagram фото, на якому позує перед камерою в чорному мікробікіні. Софія похизувалася стрункою фігурою. Зокрема, знаменитість показала стрункі сіднички, стегна та талію.

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