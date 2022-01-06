Председатель Верховной Рады Стефанчук второй раз заболел коронавирусом

По его словам, чувствует себя он нормально.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук второй раз заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook 6 января.

"Новый год начался с новых забот — коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", — написал он и призвал тех, с кем контактировал последние дни, сдать тест.

Напомним, 12 ноября 2020 года Стефанчук сообщал, что инфицировался коронавирусом.

Читайте также: