После трех прививок: президент Польши второй раз заразился COVID-19

После трех прививок: президент Польши второй раз заразился COVID-19

Дуда чувствует себя хорошо, тяжелых симптомов болезни нет.

Польский президент Анджей Дуда 5 января получил положительный тест на коронавирус, он пошел на самоизоляцию.

Об этом сообщил руководитель Кабинета президента Польши Павел Шрот на странице Twitter.

"В связи со случаями болезни в Администрации президента и его окружении Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью", — написал глава Кабинета президента.

2. Prezydent przyjął w kwietniu и czerwcu zeszłego года 2 dawki szczepionki, а 17 grudnia – dawkę trzecią przypominającą. Prezident zgodnie z przepisami przebywa w izolacji. — Paweł Szrot (@PSzrot) 5 января 2022

Он отметил, что глава Польши заболел, несмотря на то, что недавно получил третью дозу вакцины против коронавируса. Павел Шрот сообщил, что в апреле и июне прошлого года Дуда получил 2 дозы вакцины, 17 декабря – третью дозу.

Заметим, Анджей Дуда второй раз заразился коронавирусом. В первый раз он заболел в октябре 2020 года.

Напомним, король Швеции Карл XVI Густав и его жена королева Сильвия заболели коронавирусом , несмотря на то, что успели сделать по три дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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