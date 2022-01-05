Після трьох щеплень: президент Польщі вдруге заразився COVID-19

Дуда почувається добре, тяжких симптотів хвороби немає.

Польський президент Анджей Дуда 5 січня отримав позитивний тест на коронавірус, він пішов на самоізоляцію.

Про це повідомив керівник Кабінету президента Польщі Павел Шрот на сторінці у Twitter.

"У зв'язку з випадками хвороби в Адміністрації президента та його оточення Анджей Дуда отримав позитивний результат на COVID-19. З президентом все добре, важких симптомів немає, він перебуває під постійною медичною допомогою", - написав голова Кабінету президента.

2. Prezydent przyjął w kwietniu i czerwcu zeszłego roku 2 dawki szczepionki, a 17 grudnia – dawkę trzecią przypominającą. Prezydent zgodnie z przepisami przebywa w izolacji. — Paweł Szrot (@PSzrot) January 5, 2022

Він зауважив, очільник Польщі захворів, попри те, що нещодавно отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу. Павел Шрот повідомив, що у квітні та червні минулого року Дуда отримав 2 дози вакцини, 17 грудня - третю дозу.

Зауважимо, Анджей Дуда вдруге заразився коронавірусом. Перший раз він захворів у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, король Швеції Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія захворіли на коронавірус, попри те, що встигли зробити по три дози вакцини проти коронавірусної інфекції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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